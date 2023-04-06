Соответствующее заявление сделал Андрей Сибига – заместитель главы Офиса Президента. То, как Украина близится к возвращению временно оккупированного Крыма – топ-тема для украинских и мировых СМИ.

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Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на админгранице с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса,

– подчеркнул Сибига.

Что раньше в Украине говорили об освобождении Крыма

Михаил Подоляк – заместитель главы ОП – убежден, что Украина вернет домой Крым очень быстро: через 5 – 7 месяцев. У России нет ресурсов, достаточных, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию в свою пользу. Подоляк заметил, что "мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте". Он уверен, что Украина точно сможет говорить об эффективном будущем полуострова.

Алексей Данилов – секретарь СНБО – ранее заявлял, что ключ к победе Украины в войне с Россией – в освобождении Крыма. Для этого нужно 12 шагов. В частности, осудить пропагандистов, демонтировать транспортный переход в Керчи и переименовать Севастополь.

Важно! Владимир Зеленский подчеркивал: переговоры Украины с Россией будут возможны только тогда, когда оккупанты добровольно уберутся с украинских территорий.