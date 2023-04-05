Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Он также отметил, что враг не может не знать о возможном предоставлении Украине дальнобойного вооружения.

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Ставят железобетонные укрепления

Оккупанты моделируют боевые действия, исходя из того, что это оружие может доставать до их позиции в Крыму.

Они строят километры фортификационных сооружений. Ставят железобетонные укрепления. Привозят на полуостров множество противотанковых средств, а также бронетехнику,

– сообщил Рыженко.

Поставку техники и различных средств они осуществляют пока по сухопутному коридору и Крымскому мосту. А живую силу перебрасывают в основном по воздуху.

"Они активно готовятся к контрнаступлению ВСУ. Поэтому строят сооружения, которые Крым не видел последние лет 100", - отметил военный аналитик.

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Первая задача контрнаступления

Крымский мост остается очень важной артерией, соединяющей полуостров с материком. Но с началом украинского контрнаступления он может быть разрушен.

8 октября прошлого года Украина продемонстрировала, что может "влиять" на Крымский мост. После "хлопка" мост частично был выведен из строя на длительный срок. И Украина сейчас эту возможность наверняка держит в резерве,

– напомнил собеседник.

Также большое значение для россиян имеет сухопутный коридор в Крым. Через него осуществляется обеспечение большой группировки врага в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Поэтому первая задача – перекрыть сухопутный коридор, а уже потом решать вопрос Крымского моста. Если по нему будут прекращены поставки тяжелой техники, это значительно усложнит пребывание российской военной группировки в Крыму,

– подчеркнул Рыженко.

Врагу останется использовать морской путь для снабжения. Но паромная переправа может быть ограничена из-за погодных условий.

"Если сухопутный коридор и Крымский мост будут перекрыты, возникнет очень серьезная проблема с логистикой. И вряд ли в таких условиях оккупанты смогут проводить активные боевые действия", - подчеркнул бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины.

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