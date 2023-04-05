Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Он также отметил, что враг не может не знать о возможном предоставлении Украине дальнобойного вооружения.
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Ставят железобетонные укрепления
Оккупанты моделируют боевые действия, исходя из того, что это оружие может доставать до их позиции в Крыму.
Они строят километры фортификационных сооружений. Ставят железобетонные укрепления. Привозят на полуостров множество противотанковых средств, а также бронетехнику,
– сообщил Рыженко.
Поставку техники и различных средств они осуществляют пока по сухопутному коридору и Крымскому мосту. А живую силу перебрасывают в основном по воздуху.
"Они активно готовятся к контрнаступлению ВСУ. Поэтому строят сооружения, которые Крым не видел последние лет 100", - отметил военный аналитик.
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Первая задача контрнаступления
Крымский мост остается очень важной артерией, соединяющей полуостров с материком. Но с началом украинского контрнаступления он может быть разрушен.
8 октября прошлого года Украина продемонстрировала, что может "влиять" на Крымский мост. После "хлопка" мост частично был выведен из строя на длительный срок. И Украина сейчас эту возможность наверняка держит в резерве,
– напомнил собеседник.
Также большое значение для россиян имеет сухопутный коридор в Крым. Через него осуществляется обеспечение большой группировки врага в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Поэтому первая задача – перекрыть сухопутный коридор, а уже потом решать вопрос Крымского моста. Если по нему будут прекращены поставки тяжелой техники, это значительно усложнит пребывание российской военной группировки в Крыму,
– подчеркнул Рыженко.
Врагу останется использовать морской путь для снабжения. Но паромная переправа может быть ограничена из-за погодных условий.
"Если сухопутный коридор и Крымский мост будут перекрыты, возникнет очень серьезная проблема с логистикой. И вряд ли в таких условиях оккупанты смогут проводить активные боевые действия", - подчеркнул бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины.
Как враг укрепляет временно оккупированный Крым
- В начале марта глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будут построены мощные оборонительные линии.
- Позже американский Институт изучения войны подтвердил, что захватчики усиленно возводят фортификационные сооружения – якобы по личному приказу Владимира Путина.
- Укрепления расположены на большом расстоянии от линии фронта на юге Украины. Это может свидетельствовать о том, что враг не уверен, сможет ли удержать оккупированные территории на Юге Украины.
- Недавно были обнародованы кадры из строительством оборонной линии на Крымском полуострове. Оккупанты возле Новопавловки в Красноперекопском районе вырыли траншеи и окопы и укрепили их деревянными досками.