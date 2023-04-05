Соответствующие кадры со строительством оборонной линии в Крыму обнародовали партизаны, информирует 24 Канал. На них можно увидеть, что оккупанты пытаются спрятаться возле Новопавловки.
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Как выглядит российская линия обороны в Крыму
Партизаны показали фотоотчет с мест строительства фортификационных сооружений возле Новопавловки Красноперекопского района.
Где оккупанты строят оборонные линии / Карта
На снимках видно, что оборонительные линии оккупантов имеют деревянные доски, которые выкладывают в глубоких ямах. Но вряд ли эти сооружения помогут защититься террористам в случае освобождения Крыма.
Мы знаем о каждом окопе, траншее и огневых позициях, которые строят захватчики для своей обороны, которая уже провалилась. Мы гарантируем, что эти окопы будут братской могилой для окупантов!
– подчеркнули партизаны.
Как выглядят оборонные линии окупантов в Крыму / фото партизан
Что известно об оборонных линиях россиян
- Недавно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские власти завершили строительство "засечной линии" укреплений вдоль границы этого региона с Украиной.
- Кроме этого, оккупанты строят линию обороны в Крыму. Эти укрепления расположены вдали от нынешней линии фронта на юге Украины.
- Аналитики ISW считают, что российские чиновники в Курской и Белгородской областях, возможно, строят оборонные укрепления в поддержку информационных операций, желающих показать Украину как угрозу для России, и чтобы представить войну как экзистенциальную.