Соответствующие кадры со строительством оборонной линии в Крыму обнародовали партизаны, информирует 24 Канал. На них можно увидеть, что оккупанты пытаются спрятаться возле Новопавловки.

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Как выглядит российская линия обороны в Крыму

Партизаны показали фотоотчет с мест строительства фортификационных сооружений возле Новопавловки Красноперекопского района.

Обратите внимание! Новопавловка – село Красноперекопского района Автономной Республики Крым. Оно расположено на юге района.



Где оккупанты строят оборонные линии / Карта

На снимках видно, что оборонительные линии оккупантов имеют деревянные доски, которые выкладывают в глубоких ямах. Но вряд ли эти сооружения помогут защититься террористам в случае освобождения Крыма.

Мы знаем о каждом окопе, траншее и огневых позициях, которые строят захватчики для своей обороны, которая уже провалилась. Мы гарантируем, что эти окопы будут братской могилой для окупантов!

– подчеркнули партизаны.

Как выглядят оборонные линии окупантов в Крыму / фото партизан

Что известно об оборонных линиях россиян