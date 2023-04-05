Відповідні кадри з будівництвом оборонної лінії у Криму оприлюднили партизани, інформує 24 Канал. На них можна побачити, що окупанти намагаються заховатись біля Новопавлівки.

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Як виглядає російська лінія оборони у Криму

Партизани показали фотозвіт з місць будівництва фортифікаційних споруд біля Новопавлівки, що у Красноперекопському районі.

Зверніть увагу! Новопавлівка – це село Красноперекопського району Автономної Республіки Крим. Воно розташоване на півдні району.



Де окупанти будують оборонні лінії / Карта

На знімках видно, що оборонні лінії окупантів мають дерев’яні дошки, які викладають у глибоких ямах. Але навряд чи ці споруди допоможуть захиститись терористам у разі звільнення Криму.

Ми знаємо про кожен окоп, траншею і вогневі позиції, які готують загарбники для своєї оборони, що вже провалилася. Ми гарантуємо, що ці окопи будуть братською могилою для окупантів!

– наголосили партизани.

Як виглядають оборонні лінії окупантів у Криму / фото партизанів

Що відомо про оборонні лінії росіян