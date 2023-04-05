Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, наразі у Росії немає достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Тому країна-терористка не втримає ні Крим, ні Донецьк, ні Луганськ.

Важливо Розуміють, що у Криму не залишаться, – Подоляк назвав останні бажання росіян на півострові

Україна поверне Крим за 5 – 7 місяців

Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись у Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в Росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму,

– заявив Подоляк.

Він вважає, що війна триватиме, поки не буде звільнена вся територія України. За словами Подоляка, війна буде не за Крим, а за право існування демократичного світу, в рамках міжнародного права.

"Це сьогодні йде війна за право на існування цивілізованого світу. І в цьому цивілізованому світі місця Росії, в такому вигляді, немає. І тому безумовно, війна буде йти поки не буде звільнена вся територія України", – наголосив радник глави ОП.

Чи може Крим стати предметом переговорів

Подоляк заявив, що півострів може стати предметом переговорів між Україною та Росією тоді, коли країна-агресорка виведе усі свої війська з окупованих територій.

І вже після виведення російських військ з України можна буде говорити про взаємні безпекові гарантії.

Безумовно, ми можемо почекати пару днів, поки вони зберуть там частину якусь своїх речей і виїдуть через Керченський міст, який буде демонтовано,

– зазначив радник очільника ОП.

У Криму треба викорінити все російське

Водночас Подоляк наголосив, що після звільнення Криму потрібно буде викорінити все російське. Там має бути тільки український культурний простір. До того ж, як тільки Україна контролюватиме півострів, то спершу треба буде розібратися зі зрадниками та розслідувати справи репресованих українців.

2023 рік буде важким для Криму

Подоляк додав, що Україні доведеться проводити дуже потужні стабілізаційні заходи, і це буде тяжкий період для Криму, для того, щоб півострів зрозумів – ніколи більше він не зможе ставити питання про якийсь особливий свій статус щодо Росії.

"Нам доведеться все це зламати. Оці всі "русское движение, русские партии, за русь" і так далі... Там бандити живуть, там кримінал, там окупаційні армії, адміністрації, але давайте ми будемо реінтегрувати їх посмішкою. Будемо робити якісь заходи, які будуть показувати, як ми щасливо тут живемо в Україні. Їх треба вигнати, а когось посадити", – підкреслив Подоляк.

Подоляк пообіцяв вийти в український ефір з Ялти

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Подоляк заявляв, що через пів року тимчасово окупований Крим звільнять українські військові. За його словами, через шість місяців росіян вже не буде на українському півострові. Також радник очільника ОП пообіцяв за пів року вийти в український ефір з Ялти.