Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник голови Офісі Президента України Михайло Подоляк. За його словами, російські окупанти прийшли в Україну як варвари, щоб пограбувати цивілізацію.

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"Розуміють, що ніхто не залишиться у Криму. Тому хочуть пограбувати ще трошки. От землю, електроніку, все, що можуть, вивезти. Бо знають, що Росія буде жити в кам'яному віці. Вона й так не жила ніколи, як ми з вами. А сьогодні вони будуть абсолютно занурені в кам'яний вік", – зауважив він.

Росіяни захочуть "прорідити" своє населення

Михайло Подоляк наголосив, що Україна – демократична країна Європи, яка дотримується міжнародного права. Для українців принципово вийти на кордони 1991 року та повернути усі тимчасово окуповані Росією території.

Також радник очільника ОПУ припустив, що буде з росіянами після поразки на війні в Україні.

Росіяни настільки будуть один на одного ображені з урахуванням їхнього інтелектуального статусу. Вони будуть використовувати безпосередньо свої кулаки, зброю і ножі, щоб трохи "прорідити" населення Росії,

– переконаний Подоляк.

Подоляк про вихід на кордони 1991 року: дивіться відео

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