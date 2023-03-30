Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник голови Офісі Президента України Михайло Подоляк. За його словами, російські окупанти прийшли в Україну як варвари, щоб пограбувати цивілізацію.
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"Розуміють, що ніхто не залишиться у Криму. Тому хочуть пограбувати ще трошки. От землю, електроніку, все, що можуть, вивезти. Бо знають, що Росія буде жити в кам'яному віці. Вона й так не жила ніколи, як ми з вами. А сьогодні вони будуть абсолютно занурені в кам'яний вік", – зауважив він.
Росіяни захочуть "прорідити" своє населення
Михайло Подоляк наголосив, що Україна – демократична країна Європи, яка дотримується міжнародного права. Для українців принципово вийти на кордони 1991 року та повернути усі тимчасово окуповані Росією території.
Також радник очільника ОПУ припустив, що буде з росіянами після поразки на війні в Україні.
Росіяни настільки будуть один на одного ображені з урахуванням їхнього інтелектуального статусу. Вони будуть використовувати безпосередньо свої кулаки, зброю і ножі, щоб трохи "прорідити" населення Росії,
– переконаний Подоляк.
Подоляк про вихід на кордони 1991 року: дивіться відео
Останні новини з Криму
- З Криму все частішими стають звістки про "бавовну" і, вочевидь, квітнути вона збирається так же рясно, як й природа з приходом тепла. Посприяти цьому обіцяють партизани військового руху "Атеш". У своєму телеграм-каналі вони зазначили, що попри вибухи майже місяць тому, військові об'єкти Росії у тимчасово окупованому Бахчисараї продовжують працювати. А тому хочуть "виправити це непорозуміння".
- У Криму після обіду 29 березня пролунав потужний вибух – "бавовну" чули біля аеродрому у Гвардійському. У небо піднявся сірий стовп диму. За словами місцевих, щось "прилетіло" просто на аеродром. Очевидці публікували фото та відео з місця події – на кадрах чітко видно сірий дим, який підіймався в небо.
- Чорноморський флот Росії в окупованому Криму не може почуватися у безпеці через атаки надводних безпілотників. Одна з таких атак відбулася 22 березня. Британська розвідка стверджувала, що загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії.