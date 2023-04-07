Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, Крым имеет важное значение в процессе освобождения украинских территорий от оккупантов.

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Ситуация на полуострове

Рефат Чубаров пояснил, что никто не исключает переговоры как механизм для того, чтобы решить вопросы, связанные непосредственно с войной.

ВСУ приближаются к Крымскому полуострову и ситуация развивается таким образом: взорванный мост через Керченский пролив, коридор сухопутный уже перекрыт, Украина обладает высокоточной, дальнобойной артиллерией,

– подчеркнул он.

По его мнению, при таком сценарии оккупанты готовы покинуть Крым. Вероятно, это свидетельство начала интеграционных процессов в Москве.

Так что факт переговоров вполне возможен хотя бы для того, чтобы не терять жизнь украинских защитников.

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Перемирие не будет

Глава Меджлиса крымскотатарского народа сосредоточил внимание на том, что о переговорах может говориться только тогда, когда враг будет готов уступить и убрать свои войска с украинской земли.

То есть, переговоры для того, чтобы показать пути и механизмы освобождения врагом территории, но не переговоры о перемирии – это всем очевидно!

– убежден он.

По его словам, на международной арене Украина сделала все для того, чтобы весь мир поддержал ее в том, что завершение этой войны – это полное восстановление территориальной целостности украинского государства.

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