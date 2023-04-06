Это подтверждают спутниковые снимки от Maxar. На то, как оккупанты перемещают технику, обратил внимание аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предприятия Брэди Афрек.

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Выводят технику из мест хранения и роют окопы

В период с 11 февраля по 16 марта 2023 года российские силы вывели технику с военной базы на севере Крыма вблизи села Медведевка в Джанкойском районе. Согласно последним спутниковым снимкам, на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия, однако в марте технику вблизи населенного пункта не хранят.

Более того, в Джанкойском районе появилось больше оборонительных сооружений и оборудования. Вблизи того же села Медведевка построили несколько укреплений.

Однако "паутину" из окопов начали строить на территории всего полуострова. The Washington Post сообщает, что всего через несколько недель российские военные вырыли в Крыму километры окопов и построили десятки укреплений. Они возникают в разных населенных пунктах полуострова.

Окопы укрепляют разным противотанковым оборудованием. В частности, устанавливают на линии обороны так называемые "зубы дракона".



Окопы в Крыму / Фото The Washington Post



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