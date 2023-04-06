Это подтверждают спутниковые снимки от Maxar. На то, как оккупанты перемещают технику, обратил внимание аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предприятия Брэди Афрек.
Важно Украина наносит глубокие удары по позициям россиян и накапливает боеприпасы, – CNN
Выводят технику из мест хранения и роют окопы
В период с 11 февраля по 16 марта 2023 года российские силы вывели технику с военной базы на севере Крыма вблизи села Медведевка в Джанкойском районе. Согласно последним спутниковым снимкам, на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия, однако в марте технику вблизи населенного пункта не хранят.
Более того, в Джанкойском районе появилось больше оборонительных сооружений и оборудования. Вблизи того же села Медведевка построили несколько укреплений.
Однако "паутину" из окопов начали строить на территории всего полуострова. The Washington Post сообщает, что всего через несколько недель российские военные вырыли в Крыму километры окопов и построили десятки укреплений. Они возникают в разных населенных пунктах полуострова.
Окопы укрепляют разным противотанковым оборудованием. В частности, устанавливают на линии обороны так называемые "зубы дракона".
Окопы в Крыму / Фото The Washington Post
Россияне строят новые линии обороны / Фото The Washington Post
Враг в Крыму готовится к обороне
- Вблизи курортного города Евпатория оккупанты роют траншеи. Последние спутниковые снимки подтверждают, что россияне уже вырыли более 8 километров окопов. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что так оккупанты планируют "защититься" от украинского десанта.
- Бывший сотрудник МВД Украины заявил, что Крым не видел таких оборонительных сооружений лет 100. Оккупанты ожидают контрнаступления ВСУ, поэтому фортификационных сооружений на полуострове становится все больше.
- Украинские партизаны в Крыму опубликовали своеобразный "фотоотчет", как оккупанты строят линии обороны. Русские массово роют траншеи, укрепляемые деревянными досками.