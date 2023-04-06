Це підтверджують супутникові знімки від Maxar. На те, як окупанти переміщують техніку, звернув увагу аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємства Бреді Афрек.

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Виводять техніку з місць зберігання й риють окопи

У період з 11 лютого до 16 березня 2023 року російські сили вивели техніку з військової бази на півночі Криму поблизу села Медведівка, що у Джанкойському районі. Згідно з останніми супутниковими знімками, на цій ділянці були танки, бронетехніка й артилерія, проте у березні техніку поблизу населеного пункту не зберігають.

Ба більше, у Джанкойському районі з'явилося більше оборонних споруд та обладнання. Поблизу того ж села Медведівка побудували декілька укріплень.

Проте "павутиння" з окопів почали будувати на території всього півострова. The Washington Post повідомляє, що всього за декілька тижнів російські військові вирили в Криму кілометри окопів і збудували десятки укріплень. Вони з'являються у різних населених пунктах півострова.

Окопи укріплюють різним протитанковим обладнанням. Зокрема – встановлюють на лінії оборони так звані "зуби дракона".



Окопи в Криму / Фото The Washington Post



Росіяни будують нові лінії оборони / Фото The Washington Post

Ворог в Криму готується до оборони