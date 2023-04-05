Видання посилається на західних офіційних осіб, наголошуючи, що ЗСУ отримують обіцяне постачання зброї та техніки.
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Ми бачили, що протягом усієї кампанії українці були дуже вправними у націлюванні точних систем HIMARS на конкретні російські цілі,
– зазначили чиновники.
ЗСУ не відчувають нестачу в озброєнні
Вони також заявили, що Україна накопичуватиме боєприпаси перед новими атаками, але чиновники не фіксують жодної нестачі, яка б обмежила повсякденні операції.
"Ми не бачимо, щоб їм доводилося стримувати свої операції через нестачу боєприпасів", – додали співрозмовники видання.
Яку нову допомогу очікує отримати Україна
- У квітні відбудеться 11 зустріч у форматі "Рамштайн". України сподівається отримати системи протиповітряної оборони, зокрема бойові літаки.
- США оголосили про черговий пакет військової допомоги для ЗСУ, його можна оцінити у 500 мільйонів доларів. Він включає боєприпаси, які вкрай потрібні нашим захисникам на передовій.