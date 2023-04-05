Издание ссылается на западных официальных лиц, отмечая, что ВСУ получают обещанные поставки оружия и техники.
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Мы видели, что на протяжении всей кампании украинцы были очень искусными в нацеливании точных систем HIMARS на конкретные российские цели,
– отметили чиновники.
ВСУ не испытывают недостатка в вооружении
Они также заявили, что Украина будет накапливать боеприпасы перед новыми атаками, но чиновники не фиксируют никакой нехватки, которая бы ограничила повседневные операции.
"Мы не видим, чтобы им приходилось сдерживать свои операции из-за нехватки боеприпасов", – добавили собеседники издания.
Какую новую помощь ожидает получить Украина
- В апреле состоится 11-я встреча в формате "Рамштайн". Украина надеется получить системы противовоздушной обороны, в том числе боевые самолеты.
- США объявили об очередном пакете военной помощи для ВСУ, его можно оценить в 500 миллионов долларов. Он включает боеприпасы, которые крайне нужны нашим защитникам на передовой.