У вівторок, 4 квітня, у Пентагоні зазначили, що США та союзники нарощують виробництво снарядів, аби Україна змогла звільнити території від російських окупантів. Разом з тим Вашингтон готовий продовжувати навчання наших військових та здійснювати підтримку техніки.

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Що очікує на Україну в черговому пакеті допомоги

Як констатував високопоставлений чиновник Пентагону, підтримуючи Україну, США, зокрема, відстоюють американські інтереси та цінності. Разом з тим він переконаний, що Захід усвідомлює важливість надання нашій державі зброї.

Отже, останній пакет допомоги можна оцінити у 500 мільйонів доларів. У ньому є:

боєприпаси для ЗРК Patriot;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності;

артилерійські снаряди (155 і 105 міліметрів);

мінометні снаряди (120 міліметрів);

боєкомплект для танків (120 і 105 міліметрів);

боєприпаси (25 міліметрів);

трубні ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням;

близько 400 гранатометів і 200 тисяч боєприпасів;

тактичні машини для відновлення техніки – 11 одиниць;

важкі паливні танкери – 61 одиниця;

транспорт великовагової техніки – 10 вантажівок та 10 причепів;

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини та інше польове обладнання.

Місія з надання допомоги Україні / фото міноборони США

Водночас міністерство оборони виділить для нашої держави 2,1 мільярда доларів допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Ці кошти забезпечать:

додаткові боєприпаси для національних передових ЗРК;

9 серійних протипілотних 30-міліметрових гарматних вантажівок;

мобільний протидієвий безпілотний авіаційний комплекс (C-UAS), ракетні системи з лазерним наведенням – 10 одиниць;

3 РЛС повітряного спостереження;

зенітні боєприпаси (30 і 23 міліметри);

артилерійські снаряди (130 і 122 міліметри);

ракети "Град" (122 міліметрів);

ракетні установки та боєприпаси;

мінометні системи (120 і 81 міліметр);

мінометні снаряди (120, 81 і 60 міліметрів);

боєкомплект для танка (120 міліметрів);

протиброньові системи Javelin;

протиброньові ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

близько 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 мільйони набоїв до стрілецької зброї;

7 тактичних машин для відновлення техніки;

8 цистерн для важкого палива та 105 причепів;

броньовані мостові системи;

4 машини матеріально-технічного забезпечення;

вантажівки та 10 причепів для перевезення важкої техніки;

обладнання безпечного зв'язку;

термінали та послуги супутникового зв'язку;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

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Контрнаступ: що потрібно ЗСУ

Не так давно авторитетне американське видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що українська армія готується до наступу. Звісно, одним з найголовніших факторів у цьому питанні є надання Збройним Силам озброєння, однак це ще не все.

Аналітики переконані, що "але", які можуть завади успішним контрнаступальним операціям наших військ є можливі втрати та здатність Генштабу підтримувати мотивацію захисників.