Про те, що росіяни вивели техніку з військового складу на тимчасово окупованому півострові,повідомив аналітик Бреді Африк з Американського інституту підприємництва.

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Супутникові фото військового складу у Криму

На супутникових знімках станом на 25 квітня видно, що на місці військового складу у Криму тепер пустир. Однак ще 11 лютого на тому ж місці стояли бойові машини, танки та артилерійські гармати.

Також він поділився ще одним останнім зображенням військового складу. На фото чітко видно свіжі сліди транспортних засобів, які немов розбігаються в різні боки.



Фото пустого військового складу в Криму – 25 квітня

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