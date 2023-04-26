Про те, що росіяни вивели техніку з військового складу на тимчасово окупованому півострові,повідомив аналітик Бреді Африк з Американського інституту підприємництва.
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Супутникові фото військового складу у Криму
На супутникових знімках станом на 25 квітня видно, що на місці військового складу у Криму тепер пустир. Однак ще 11 лютого на тому ж місці стояли бойові машини, танки та артилерійські гармати.
Також він поділився ще одним останнім зображенням військового складу. На фото чітко видно свіжі сліди транспортних засобів, які немов розбігаються в різні боки.
Фото пустого військового складу в Криму – 25 квітня
Росіяни готують Крим до контрнаступу ЗСУ
- Про те, що росіяни вивозять техніку з Криму, вже повідомлялось раніше. Зокрема були супутникові фото за період з 11 лютого по 16 березня. На них видно, російські сили вивели техніку з військової бази на півночі Криму поблизу села Медведівка, що у Джанкойському районі. На цій ділянці були танки, бронетехніка й артилерія.
- Крім цього, у різних районах півострова окупанти риють окопи на тимчасово окупованому півострові та будують укріплення.