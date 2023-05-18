Лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон розповів на 24 Каналу про те, що ще взимку ПВК "Вагнера" була розбита понад на 80%. Це є терористичне угруповання, і дуже скоро воно зникне з лиця землі.
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У вагнерівців великі проблеми
Він зазначив, що зараз їх всіх згребли в купу й кинули в останній бій. Також на вагнерівців навісили по три пов'язки, що означає: вони смертники та не підлягають евакуації, тому що тяжко хворі.
Звертати увагу на скиглення "кухаря Путіна" не можна, адже його заяви в більшості своїй – ІПСО,
– зауважив лейтенант батальйону "Свобода".
Наразі у них є величезні проблеми. ПВК "Вагнера", на його думку, фактично розбита. Але її доукомплектували зеками.
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У ПВК "Вагнера" є дуже невелика категорія підготовлених бійців. Але все ж таки їхня більшість – зеки, неблагонадійні елементи. Або ж тяжко хворі, якими розміновували і закидали їми наші позиції,
– пояснив Конон.
Ворога потрібно ненавидіти, його потрібно знищувати, але його, на думку військового, не можна недооцінювати.
"Так само з "вагнерами": їх потрібно знищувати, потрібно розуміти їхню проблематику, та все ж таки не можна недооцінювати. Це невеликий контингент, але він все ж таки є", – наголосив Конон.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Протягом дня 18 травня в Бахмуті тривають напружені бої. І хоча ворог посилився, підтягнувши резерви, українські захисники продовжують чинити тиск.
- Як повідомили у Міноборони України, ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута. На окремих ділянках Бахмутського напрямку є просування від 500 до 1 000 метрів.
- Водночас на західних околицях Бахмута 3-тя окрема штурмова бригада, яка складається з ветеранів підрозділу "Азов", здійснила прорив. Окупантів відкинуто на кілька метрів, і це дозволило створити плацдарм для майбутнього контрнаступу.
- Також знищені резерви росіян на Бахмутському напрямку, зокрема декілька складів БК.