В ефірі каналу "Ми – Україна" представник ГУР МО Андрій Юсов розповів про заявки від російських військових. За його словами, щомісяця тисячі окупантів прагнуть потрапити до українського полону, передає 24 Канал.

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Кожна заявка – окрема спецоперація

Що стосується кількості полонених, то Юсов зауважив, що точну цифру називати він не може. Натомість озвучив місячну статистику заявок.

Але так, для прикладу, у нас стабільно зараз понад 3 тисячі заявок на місяць від росіян, від службовців російської армії, охочих здатися в полон. У кожному випадку це окрема операція, окрема складна робота по виведенню,

– додав він.

Головною у цьому випадку є безпека. Зокрема, українських захисників, які зустрічатимуть окупанта. Ну і, власне, російського військового, котрий готовий поповнити обмінний фонд. За словами Юсова, відбувається по декілька десятків подібних операцій одночасно.

Пастки замість здачі в полон

Представник ГУР МО зауважив, що росіяни також влаштовують пастки. Вони заявляють про буцімто бажання здатися, щоб завдати шкоди нашим військовим. Тому до кожної заявки, яка надходить, ставляться максимально відповідально.

Зауважимо, що ті окупанти, які потрапили в полон, дякують нашим захисникам. Так, під Бахмутом російський військовий висловив вдячність за те, що все відбулося "ізящно".

Він поповнив обмінний фонд завдяки третій штурмовій бригаді. Вона 18 травня провела наступальні дії на західних околицях Бахмута. Таким чином вдалося створити плацдарм для подальшого контрнаступу.

За даними наших військових, після штурму "лави двохсотих" поповнили щонайменше 50 окупантів. Ще близько 100 зазнали поранень. Власне, під час цього взяли до полону чотирьох росіян. І один із них подякував захисникам України за "красиве взяття".