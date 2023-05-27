В інтерв'ю телеканалу "Рада" вона пояснила, чому для неї перемогою буде звільнення тимчасово окупованих територій, передає 24 Канал. За словами заступниці міністра оборони, мовиться не лише про землі, які у нас відібрав ворог.

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Україна має повернути своїх людей

Для мене перемога – звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій. Тому що це не просто землі, це наші люди, які там перебувають вимушено. Для мене перемога – новий старт. Старт нової України, яка після перемоги зобов'язана стати сильною та незламною державою, щоб більше такого не повторилося,

– наголосила вона.

Наблизити перемогу України може контрнаступ, який невдовзі має розпочатися. Принаймні на це натякнув глава ГУР МО Кирило Буданов.

Україна має необхідний мінімум зброї

Себто, щоб розпочати контрнаступальні операції в України є той мінімум, який необхідний. Водночас, за словами керівника української розвідки, нашій державі потрібно ще більше, щоб мати можливість витіснити ворога з рідної землі.

У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що це незабаром розпочнеться,

– зазначив голова ГУР.

Як зауважив Буданов, гаяти часу не можна. Зокрема тому, що багато мирних мешканців України все ще перебувають під окупацією.

Коли мовилося про більше зброї, то серед неї глава ГУР МО хотів би бачити сучасні винищувачі. Кирило Буданов підкреслив, що Україна повинна "вибити Росію з нашої території".

"Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції", – підсумував Буданов.

Наголошуємо, що українська влада та військове керівництво не поспішає проводити контрнаступ з дуже простих міркувань. Україна прагне звільнити свої території з мінімальними втратами. Нагадуємо, що для нашої держави цінне життя кожного. Тож необдумано гнати на вірну смерть захисників ніхто не буде у прагненні деокупувати захоплені міста та села.