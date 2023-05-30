Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він додав, що партія війни сприймає Пригожина за свого і довіряє йому.

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Хто стоїть за Пригожиним

Російський публіцист зі США назвав дві "ідіотські концепції" суперечливих дій Пригожина.

Перша концепція полягає, що Путін наказав своєму "кухарю" так гостро висловлюватись і демонструвати ненависть до Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова, адже кремлівському диктатору потрібно тримати їх у вузді.

Це повторює те, що було рік тому. Але якому Путіну потрібні тези про те, що він "щасливий дєдушка, к**чений мудак, який бездумно розв'язав війну",

– сказав Піонтковський.

Друга концепція заснована на твердженні, що очільник Кремля повністю "об*срався". Пригожин приходить замість нього вести справжню, нічим необмежену, тотальну війну.

Партія війни незадоволена м'якістю Путіна. Вона тепер приводить справжнього вождя,

– наголосив російський публіцист зі США.

Піонтковський зазначив, що у кожному своєму виступі Пригожин приділяє важливе значення ядерному шантажу. Проте сам він у цьому питанні не розуміється. Очевидно, що тексти йому пишуть розумні люди.

"Юрій Ковальчук – основний ідеолог війни. Він придумав концепцію ядерного шантажу. У такий спосіб він хотів змусити Україну капітулювати", – додав російський публіцист зі США.

Піонтковський припустив, хто може стояти за Пригожиним: дивіться відео

Боротьба за владу

Зараз за владу у Росії борються два угрупування, які володіють силовими ресурсами. Найближчим часом між ними може відбутися бій.

З одного боку партія почесної нічиї, до складу якої входить Путін. Навіть диктатор усвідомив, що задумана ним велика світова війна, вже програна. Тому президент Росії відчайдушно бореться за допомогою всієї кремлівської агентури на Заході, щоб підписати перемир'я.

З іншого боку партія почесної капітуляції, яка розуміє, що українці ніколи не підуть на перемир'я і Захід на саміті G7 прийняв їх сторону. Капітуляція Росії неминуча, тому ця партія вирішила зробити її почесною.

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