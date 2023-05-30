Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он добавил, что партия войны воспринимает Пригожина за своего и доверяет ему.

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Кто стоит за Пригожиным

Российский публицист из США назвал две "идиотские концепции" противоречивых действий Пригожина.

Первая концепция заключается, что Путин приказал своему "повару" так остро выражаться и демонстрировать ненависть к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову, ведь кремлевскому диктатору нужно держать их в узде.

Это повторяет то, что было годом ранее. Но какому Путину нужны тезисы о том, что он "счастливый дедушка, к**ченый мудак, бездумно развязавший войну",

– сказал Пионтковский.

Вторая концепция основана на утверждении, что глава Кремля полностью "об**рался". Пригожин приходит вместо него вести настоящую, ничем не ограниченную, тотальную войну.

Партия войны недовольна мягкостью Путина. Она теперь приводит настоящего вождя,

– подчеркнул российский публицист из США.

Пионтковский отметил, что в каждом своем выступлении Пригожин уделяет важное значение ядерному шантажу. Однако сам он в этом вопросе не разбирается. Очевидно, что тексты ему пишут умные люди.

"Юрий Ковальчук – основной идеолог войны. Он придумал концепцию ядерного шантажа. Таким образом он хотел заставить Украину капитулировать", – добавил российский публицист из США.

Пионтковский предположил, кто может стоять за Пригожиным: смотрите видео

Борьба за власть

Сейчас за власть в России сражаются две группировки, владеющие силовыми ресурсами. В ближайшее время между ними может произойти бой.

С одной стороны партия почетной ничьи, в состав которой входит Путин. Даже диктатор осознал, что задуманная им великая мировая война уже проиграна. Поэтому президент России отчаянно борется с помощью всей кремлевской агентуры на Западе, чтобы подписать перемирие.

С другой стороны партия почетной капитуляции, понимающая, что украинцы никогда не пойдут на перемирие и Запад на саммите G7 принял их сторону. Капитуляция России неизбежна, поэтому партия решила сделать ее почетной.

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