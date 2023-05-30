Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он добавил, что партия войны воспринимает Пригожина за своего и доверяет ему.
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Кто стоит за Пригожиным
Российский публицист из США назвал две "идиотские концепции" противоречивых действий Пригожина.
Первая концепция заключается, что Путин приказал своему "повару" так остро выражаться и демонстрировать ненависть к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову, ведь кремлевскому диктатору нужно держать их в узде.
Это повторяет то, что было годом ранее. Но какому Путину нужны тезисы о том, что он "счастливый дедушка, к**ченый мудак, бездумно развязавший войну",
– сказал Пионтковский.
Вторая концепция основана на утверждении, что глава Кремля полностью "об**рался". Пригожин приходит вместо него вести настоящую, ничем не ограниченную, тотальную войну.
Партия войны недовольна мягкостью Путина. Она теперь приводит настоящего вождя,
– подчеркнул российский публицист из США.
Пионтковский отметил, что в каждом своем выступлении Пригожин уделяет важное значение ядерному шантажу. Однако сам он в этом вопросе не разбирается. Очевидно, что тексты ему пишут умные люди.
"Юрий Ковальчук – основной идеолог войны. Он придумал концепцию ядерного шантажа. Таким образом он хотел заставить Украину капитулировать", – добавил российский публицист из США.
Пионтковский предположил, кто может стоять за Пригожиным: смотрите видео
Борьба за власть
Сейчас за власть в России сражаются две группировки, владеющие силовыми ресурсами. В ближайшее время между ними может произойти бой.
С одной стороны партия почетной ничьи, в состав которой входит Путин. Даже диктатор осознал, что задуманная им великая мировая война уже проиграна. Поэтому президент России отчаянно борется с помощью всей кремлевской агентуры на Западе, чтобы подписать перемирие.
С другой стороны партия почетной капитуляции, понимающая, что украинцы никогда не пойдут на перемирие и Запад на саммите G7 принял их сторону. Капитуляция России неизбежна, поэтому партия решила сделать ее почетной.
Что известно о скандальных действиях Евгения Пригожина
- 25 мая главарь "Вагнера" заявил, что до 1 июня его наемники выйдут из Бахмута и передадут свои позиции регулярной армии России.
- Институт изучения войны пришел к выводу, что Пригожин пытается взорвать авторитет Путина критикой, ведь диктатор не выполнил обещаний, которые давал своему "повару".
- Евгений Пригожин истерически отреагировал на утреннюю атаку беспилотников на Москву. Главарь "Вагнера" не на шутку разозлился и по классике сказал пару "ласковых" слов в адрес российского военного руководства.