Існує лише одна видима причина, чому після подібних слів Пригожин досі залишається живим. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Яковенко зауважив, що Пригожина відсунули від оточення Путіна ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але згодом безпрецедентна неефективність армії агресора змусила Путіна прийняти пропозицію з допомогою Пригожина та його найманців.

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Зараз "кухара Путіна" після отриманих можливостей все тяжче зупинити чи протидіяти йому. Адже він огорнутий ореолом слави після хоч якихось успіхів на Бахмутському напрямку, але й успіхами таку кількість втрат під невеликим населеним пунктом за 9 місяців складно назвати.

Це умовна перемога, яку за останні 9 місяців здобула Росія. Тому як можна посунути маршала перемоги? Його будуть витискати, йому будуть протидіяти, але загалом Путін поки не дає добро на його знищення і найближчим часом, імовірно, не дасть,

– пояснив Яковенко.

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