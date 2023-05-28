У березні 2024 року в Росії відбудуться президентські вибори. Майбутні кандидати уже готують та починають свої виборчі кампанії.Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

Дивіться також "Щурі" тікають, – Череватий сказав, чи виводить Пригожин вагнерівців з Бахмута

Пригожин занадто агресивний

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин нещодавно в інтерв'ю розкритикував не лише військове командування Росії, але й політичну верхівку. Завдяки таким заявам він хоче набити собі політичний рейтинг.

"Він працює сам на себе і хоче створити власну політичну історію. Моє відчуття, що в Росії вже почалась виборча президентська кампанія. Вибори – у березні 2024 року. Класичні московські політтехнологи казали, що ідеальна виборча кампанія має тривати 9 місяців", – зазначив Микола Давидюк.

Гаряча фаза виборчої кампанії офіційно триває 3-4 місяці, але розкручення кандидата починається задовго до цього. Саме цим зараз і займається ватажок вагнерівців.

Пригожин може бути тим, хто розстріляє Путіна, але замість нього прийде якийсь (Михайло) Ходорковський, (Роман) Абрамович (російські олігархи – 24 Канал) чи інші. Пригожин може буде "броньовиком, який розчистить дорогу Леніну". Я не вірю, що він зможе виграти,

– наголосив політолог.

"Кухар Путіна" занадто агресивний та страшний для звичайного російського народу. Натомість кандидати російської еліти можуть справити на росіян позитивне враження.

Микола Давидюк про майбутні вибори в Росії та можливих кандидатів: дивіться відео

Логіки у висловлюваннях Пригожина немає

У тому ж інтерв'ю Євгєній Пригожин не лише критикував російське військово-політичне керівництво, але й хвалив українську армію. Він навіть порівняв українців з греками у розквіт Греції та з римлянами в час розквіту Римської імперії.

Не треба копатися в головах старих маразматиків, які хворіють на купу старечих хвороб. Вони ж навіть історії не вчили, а десь під горілку переказували своє розуміння історії, суб'єктивне імперіалістсько-націоналістичне бачення, підточене під їхні комплекси,

– підкреслив Давидюк.

Пригожин – це не та освічена людина, яка може оперувати історичними фактами.

"Це тупий агресивний головоріз, який хоче зробити перед своєю смертю кілька мільярдів. Який готовий був здавати позиції своїх співгромадян, для того, щоб ми допомогли йому вирішити його маленьке завдання", – зауважив політолог.

Не варто шукати глибини в його відеозверненнях, адже там її просто немає. Вихваляння України та українців не свідчить ні про що, адже Пригожин все одно до певної міри підтримує Владіміра Путіна.

Пригожин виводить війська з Бахмута: що відомо