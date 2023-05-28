В марте 2024 году в России состоятся президентские выборы. Будущие кандидаты уже готовят и начинают свои избирательные кампании. 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Пригожин слишком агрессивен

Главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно в интервью раскритиковал не только военное командование России, но и политическую верхушку. Благодаря таким заявлениям, он хочет набить себе политический рейтинг.

"Он работает сам на себя и хочет создать собственную политическую историю. Мое ощущение, что в России уже началась избирательная президентская кампания. Выборы – в марте 2024 года. Классические московские политтехнологи говорили, что идеальная избирательная кампания должна продлиться 9 месяцев", – отметил Николай. Давыдюк.

Горячая фаза избирательной кампании официально длится 3-4 месяца, но раскрутка кандидата начинается задолго до этого. Именно этим сейчас и занимается главарь вагнеровцев.

Пригожин может быть тем, кто расстреляет Путина, но вместо него придет некий (Михаил) Ходорковский, (Роман) Абрамович (русские олигархи – 24 Канал) или другие. Пригожин может быть "броневиком, который расчистит дорогу Ленину". Я не верю, что он сможет выиграть,

– подчеркнул политолог.

"Повар Путина" слишком агрессивен и страшен для обычного русского народа. А кандидаты российской элиты могут произвести на россиян положительное впечатление.

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Логики в высказываниях Пригожина нет

В том же интервью Евгений Пригожин не только критиковал российское военно-политическое руководство, но и хвалил украинскую армию. Он даже сравнил украинцев с греками в расцвете Греции и с римлянами во время расцвета Римской империи.

Не надо копаться в изголовье старых маразматиков, болеющих кучей старческих болезней. Они даже истории не учили, а где-то под водку пересказывали свое понимание истории, субъективное империалистско-националистическое видение, подточенное под их комплексы,

– подчеркнул Давидюк.

Пригожин – это не тот человек, который может оперировать историческими фактами.

"Это тупой агрессивный головорез, который хочет сделать перед своей смертью несколько миллиардов. Который готов был сдавать позиции своих сограждан, для того чтобы мы помогли ему решить его маленькую задачу", – заметил политолог.

Не стоит искать глубины в его видео-обращениях, ведь там просто нет. Восхваление Украины и украинцев не свидетельствует ни о чем, ведь Пригожин все равно в известной степени поддерживает Владимира Путина.

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