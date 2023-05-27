Від того "Вагнера" за кількістю залишилося 10%. Це вже не можна вважати суттєвим військовим підрозділом. Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
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Куди можуть перекинути "Вагнер"
На думку Гетьмана, вагнерівців можуть перекинути на такі напрямки:
- Лиманський та Куп'янський напрямки
- Мар'їнка – Авдіївка;
- Вугледар.
Це міста, де вони намагаються здійснювати активні бойові дії. Росіяни не можуть досягти жодних успіхів. Йдуть важкі бої, але ворог не просувається,
– констатував аналітик.
Тому на один з цих напрямків можуть перекинути вагнерівців, аби зробити шось подібне до того, що вони зробили з Бахмутом.
"Бахмут вони штурмували майже рік, і їх було в десять разів більше, ніж зараз. Я не знаю, де їм брати людей. З ув'язненими перекрили, бо там вже годуються регулярні частини російської армії. Не знаю, як Євгєній Пригожин з тих 5 – 7 тисяч, які в нього залишилися, знову сформує 50 – 70 тисяч", – пояснив Гетьман.
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Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Вранці 25 травня Пригожин заявив про буцімто "відхід" своїх найманців з Бахмута. Цікаво, що раніше очільник ПВК "Вагнера" заявляв, що вони "захопили" Бахмут.
- Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий відзначив, що ці слова – "латентна капітуляція". Ймовірно, Пригожин намагається зберегти залишки своєї приватної компанії, бо усвідомлює, що за декілька тижнів на Бахмутському напрямку його організація може припинити існування.
- У Міноборони України повідомили, що ворог знизив наступальну активність на Бахмутському напрямку. Це пов'язано з тим, що триває заміна та перегрупування російських військ.