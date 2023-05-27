От этого "Вагнера" по количеству осталось 10%. Это уже нельзя считать существенным военным подразделением. Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман.

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По мнению Гетьмана, вагнеровцы могут перебросить на следующие направления:

Лиманское и Купянское направления;

Марьинка – Авдеевка;

Угледар.

Это города, где они пытаются совершать активные боевые действия. Россияне не могут добиться никаких успехов. Идут тяжелые бои, но враг не продвигается,

– констатировал аналитик.

Поэтому на одно из этих направлений могут перебросить вагнеровцев, чтобы сделать что-то подобное тому, что они сделали с Бахмутом.

"Бахмут они штурмовали почти год, и их было в десять раз больше, чем сейчас. Я не знаю, где им брать людей. С заключенными перекрыли, потому что там уже кормятся регулярные части российской армии. Не знаю, как Евгений Пригожин из тех 5 – 7 тысяч, которые у него остались, снова сформирует 50 – 70 тысяч», – пояснил Гетьман.

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