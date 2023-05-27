От этого "Вагнера" по количеству осталось 10%. Это уже нельзя считать существенным военным подразделением. Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман.
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Куда могут опрокинуть "Вагнер"
По мнению Гетьмана, вагнеровцы могут перебросить на следующие направления:
- Лиманское и Купянское направления;
- Марьинка – Авдеевка;
- Угледар.
Это города, где они пытаются совершать активные боевые действия. Россияне не могут добиться никаких успехов. Идут тяжелые бои, но враг не продвигается,
– констатировал аналитик.
Поэтому на одно из этих направлений могут перебросить вагнеровцев, чтобы сделать что-то подобное тому, что они сделали с Бахмутом.
"Бахмут они штурмовали почти год, и их было в десять раз больше, чем сейчас. Я не знаю, где им брать людей. С заключенными перекрыли, потому что там уже кормятся регулярные части российской армии. Не знаю, как Евгений Пригожин из тех 5 – 7 тысяч, которые у него остались, снова сформирует 50 – 70 тысяч», – пояснил Гетьман.
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Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Утром 25 мая Пригожин заявил о якобы "уходе" своих наемников из Бахмута. Интересно, что ранее глава ППК "Вагнера" заявлял, что они "захватили" Бахмут.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что эти слова – "латентная капитуляция". Вероятно, Пригожин пытается сохранить остатки своей частной компании, потому что осознает, что через несколько недель на Бахмутском направлении его организация может прекратить существование.
- В Минобороны Украины сообщили, что враг снизил наступательную активность на Бахмутском направлении. Это связано с тем, что идет замена и перегруппировка российских войск.