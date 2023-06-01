Минобороны Великобритании опубликовало 1 июня разведывательный обзор. В нем говорится о том, как россияне начали критиковать Владимира Путина.
Читайте также Партии войны не нравится мягкость Путина: почему она видит своим лидером Пригожина
Кто первым показал россиянам пример
По мнению британских аналитиков, Евгений Пригожин мог ослабить табу на критику российского диктатора. После полномасштабного вторжения в Украину Россия ввела у себя цензуру, которую не видели со времен СССР. Впрочем, ограничение свободы слова не коснулось владельца ЧВК "Вагнера".
Главарь наемников сделал серию критических заявлений в сторону режима Путина. Ему за это ничего не было, и другие россияне это увидели.
Кому разрешили в эфире "уколоть" Путина
Борис Надеждин призвал россиян избрать себе нового главу государства во время президентских выборов 2024 года. По его словам, смена президента должна нормализовать отношения России с Европой.
Оппозиционный политик сказал это 27 мая в эфире одного из российских телеканалов. Британские разведчики называют Надеждина заметным критиком войны с начала вторжения России. Аналитики считают этот инцидент едва ли не первым призывом на государственном телевидении к замене диктатора. Они предполагают, что резкая и критическая риторика Пригожина придала российской оппозиции смелость.
Почему Путин не наказывает Пригожина
- Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему главаря наемников до сих пор не ликвидировали сами же россияне. По его словам, Пригожин заручился поддержкой в высшем политическом руководстве государства-террориста.
- Политолог Владимир Фесенко считает, что Пригожин все еще верен Путину несмотря на свои политические амбиции. Как пояснил эксперт, главарь ЧВК "Вагнера" останется без финансирования, если перестанет демонстрировать свою лояльность диктатору.
- Также по этому поводу поделился мнением политолог Дмитрий Орешкин. Он предположил, что российскому президенту приходится считаться с Пригожиным так же, как с Сергеем Шойгу, чтобы не признавать собственное поражение.