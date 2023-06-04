Это 24 Каналу отметил политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. Он предположил, что Пригожин может потерять и своих наемников, на которых непосредственно у Путина есть планы.

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Игрок заигрался

По словам Эйдмана, у Пригожина была поддержка не только Путина. За ним стояли братья Ковальчуки, администрация президента и уже очевидно, что он потерял их поддержку. Даже Кадыров, с которым он одно время дружил, отвернулся от него из-за последних скандалов.

"Его поведение ситуативное. Он (Пригожин – 24 Канал) ведет себя как типичный авантюрист времен смуты или гражданской войны. Идет в ва-банк, ведет себя как игрок. Это человек, который не знает, что будет завтра, но пытается блефовать", – объяснил политолог.

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Может потерять наемников

Но, несмотря на все заявления и потерю поддержки, Пригожин пока держится на плаву. И все это благодаря своим наемникам-вагнеровцам, которых Путин собирается и дальше использовать в войне.

Я думаю, что сейчас будут стараться аккуратно выводить ЧВК "Вагнер" из-под хозяина. Российские власти пока боятся их трогать, идут аккуратные переговоры. Они не пойдут на схватку во время войны,

– предположил Эйдман.

Да и демонстрация, которую устроил Пригожин с помощью военного командования ЧВК в конфликте с Кадыровым, была исключительно для кремлевской верхушки.

"Пригожин – торгаш и бизнесмен. В телеграмме выступили командиры и "вписались" за Пригожина. Он это делал не для Кадырова, а для администрации президента. Таким образом показывает, что не удастся вывести наемников и загнать их под минобороны", – добавил политолог.

Разрешение конфликтов

Финалом этой истории станет вопрос времени. Как только ГУР или другие российские силовые структуры пришлют месседж вагнеровцам, мол Пригожин – все, они могут сами его бросить.

"Условно Пригожин – не жилец, его списали. Хотите идти под нож – идите, если нет – мы вас перекупаем. Формально будет контролировать минобороны и для вас ничего не изменится. Усилит это тот факт, что Пригожин потерял благосклонность Кремля", – предположил развитие событий Игорь Эйдман.

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