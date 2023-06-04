Это 24 Каналу отметил политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. Он предположил, что Пригожин может потерять и своих наемников, на которых непосредственно у Путина есть планы.
Читайте также Позиции заняли ВСУ, – Пригожин вдруг заявил о частичной потере Бахмута
Игрок заигрался
По словам Эйдмана, у Пригожина была поддержка не только Путина. За ним стояли братья Ковальчуки, администрация президента и уже очевидно, что он потерял их поддержку. Даже Кадыров, с которым он одно время дружил, отвернулся от него из-за последних скандалов.
"Его поведение ситуативное. Он (Пригожин – 24 Канал) ведет себя как типичный авантюрист времен смуты или гражданской войны. Идет в ва-банк, ведет себя как игрок. Это человек, который не знает, что будет завтра, но пытается блефовать", – объяснил политолог.
Путин теряет свое влияние: смотреть видео
Может потерять наемников
Но, несмотря на все заявления и потерю поддержки, Пригожин пока держится на плаву. И все это благодаря своим наемникам-вагнеровцам, которых Путин собирается и дальше использовать в войне.
Я думаю, что сейчас будут стараться аккуратно выводить ЧВК "Вагнер" из-под хозяина. Российские власти пока боятся их трогать, идут аккуратные переговоры. Они не пойдут на схватку во время войны,
– предположил Эйдман.
Да и демонстрация, которую устроил Пригожин с помощью военного командования ЧВК в конфликте с Кадыровым, была исключительно для кремлевской верхушки.
"Пригожин – торгаш и бизнесмен. В телеграмме выступили командиры и "вписались" за Пригожина. Он это делал не для Кадырова, а для администрации президента. Таким образом показывает, что не удастся вывести наемников и загнать их под минобороны", – добавил политолог.
Разрешение конфликтов
Финалом этой истории станет вопрос времени. Как только ГУР или другие российские силовые структуры пришлют месседж вагнеровцам, мол Пригожин – все, они могут сами его бросить.
"Условно Пригожин – не жилец, его списали. Хотите идти под нож – идите, если нет – мы вас перекупаем. Формально будет контролировать минобороны и для вас ничего не изменится. Усилит это тот факт, что Пригожин потерял благосклонность Кремля", – предположил развитие событий Игорь Эйдман.
Деятельность Евгения Пригожина: последние новости
- Последний громкий конфликт у Пригожина произошел с Кадыровым, когда первый "наехал" на одно из подразделений второго. Кадыровцы даже звали Пригожин лично решить все вопросы. Сам главарь вагнеровцев заявил, что в их разборки вмешался лично Путин и этот вопрос даже рассматривался на заседании Совбеза.
- После поражения под Бахмутом, Пригожин теперь хочет "защитить" Белгородскую область. И уже даже решил перебросить туда остатки своих наемников. В собственных традициях он просто поставил перед фактом российское управление.
- Вероятно, Евгений Пригожин очень хочет построить политическую карьеру в России. Но это может быть не вполне его желание, но и тех, кто стоит за ним.