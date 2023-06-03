Его 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политик журналист, общественный деятель Вячеслав Мальцев. Он объяснил контролирует ли Путин все эти события.

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Неужели Путина списали

С самого начала Владимир Путин не контролировал "весь этот хаос", считает Мальцев. Да и Пригожин, по его словам, относится к категории людей "всадник без головы": куда будет скакать и кого будет рубить неизвестно. Более того – вагнеровец не умеет планировать на будущее и считает это своей стратегией.

Это сработало против Пригожина. Он дружил с Кадыровым, они обнимались, тот его братом называл. Но Кадыров – управляемый человек. Ему сказали из администрации президента обниматься с Шойгу. Пригожину это не понравилось. Кадыров мог промолчать, но не сделал этого и начался "замес". И уже, не зависимо от Пригожина или Кадырова, люди делятся на настоящие полки,

– объяснил запутанные процессы оппозиционный политик.

Он добавил, что Кадыров настолько управляем Кремлем, что просто не может не выполнить их команду. Это как предложение, от которого невозможно отказаться. Главное – такой раскол между преступниками и их группировками только на пользу.

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Почему это выгодно

Пригожин и Кадыров уже оказались в разных окопах, и это факт. По словам Мальцева, с такими "друзьями" как Пригожин и врагов не нужно. Ибо он разрушает и принимает абсолютно радикальные решения.

"Реальных боев пока нет, но они будут. Когда в России начнется гражданская война факт того, что Пригожин и Кадыров оказались в разных окопах, будет только нам на пользу", – многозначительно резюмировал Мальцев.

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