Об этом 24 Каналу заявил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он выразил надежду, что противостояние бывших подданных Путина завершится не победой одного из них, а распадом России на множество государств со своими "царьками".

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Прихвостни Путина начали войну между собой

Сазонов отметил, что за последние недели между Пригожиным и Кадыровым сложились непростые отношения. Фактически они начали настоящие междоусобные войны. Самое важное, что оба перестали считаться с Путиным, который раньше всегда был в роли арбитра, а теперь его вроде нет.

Он или мертв или умирает, или его мнение уже никого не волнует. Ждем большую драку всех против всех в России. Болеем за каждую команду и желаем им боевой ничьи – 200 на 200,

– иронически прокомментировал военный.

Кирилл Сазонов о внутренних конфликтах в России: смотреть видео

По его словам, вероятно, критика Пригожина раздражает Кремль и там дали команду "мочить" его. Система власти в России была сконцентрирована на культе личности одной персоны, но сейчас подданные поняли, что "вожак стал слаб".

Дезертирство процветает

Сазонов также рассказал о высоком уровне дезертирства в российской армии. Об этом также пишут российские военкоры и подтверждение в перехватах разговоров оккупантов. На прошлой неделе был случай, когда свои позиции покинула целая рота россиян – около 90 бойцов, среди которых большинство бывших заключенных.

"Ограбить и помародеритить – вот, что их интересует. Когда они сталкиваются с Вооруженными Силами Украины, то просто убегают – с оружием, обратно в Россию. Это было предусмотрено и сейчас Россия будет расплачиваться за свои действия", – подчеркнул политолог.

Что известно о конфликте Кадырова и Пригожина