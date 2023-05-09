Пригожин действительно разыгрывает спектакль в контексте российских придворных игр, ведь он прекрасно понимает, что безнаказанно из Бахмута выйти ему не позволят. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Интересно Запуганы до смерти: российские пропагандисты истерят, что должны отражаться от наступлений ВСУ

"Со снарядами, могу его успокоить, мы выручим. Мы подбросим, сколько нужно будет каждый день, так что пусть ждут. Тем более сейчас в Луганской области по месту скопления окупантов наши нанесли удар ракетами так, что там горит очень хорошо прямо сейчас", – прокомментировал военнослужащий.

Пригожин оправдывается

Сазонов убежден, что нехватка боеприпасов на фронте всегда есть, но заявления Пригожина больше связаны с внутриполитической игрой внутри России. Он хочет показать, что все вокруг плохие и только вагнеровцы воюют.

ЧВК "Вагнера" обещали в очередной раз взять Бахмут до 9 мая, но снова не получилось. Так Пригожин хочет оправдаться, мол, им не дают достаточно снарядов, так что у них нет сил ничего сделать.

Военный рассказал, что количество обстрелов на Востоке не уменьшилось, так что запас снарядов у врага стабилен.

Сазонов прокомментировал российскую суету вокруг Бахмута: смотреть видео

Кадыровцев в Бахмуте не будет

Известно, что на угрозы выйти из Бахмута Пригожину ответил "славный" воин тикток-войска Рамзан Кадыров и "смело" заявил, что заменит своими бойцами вагнеровцев на фронте. Однако Сазонов убежден, что это был обычный блеф и никто из них в Бахмут отправляться не собирался.

Кадыров не отправит своих в эту мясорубку, в которой находятся вагнеровцы. Сейчас в России они готовятся сразиться за свой кусок, Путина уже не воспринимают как верховного арбитра, его благосклонность не гарантирует ничего. Безопасность гарантируют частные армии, их там уже более 60,

– добавил говорящий.

Клановая борьба

Также Пригожин записал видео с дифирамбами Сергеем Суровикиным, по его словам, когда тот руководил оккупационной войной в Украине, он сражался за каждый самолетик и снаряд для вагнеровцев.

Сазонов объяснил, что еще из Сирии Пригожин связан с Суровикиным общими делами, бизнесом и т.д. Сейчас он бьется как рыба о лед, чтобы заработать Суровикину больше полномочий, чтобы они могли вдвоем проворачивать какие-то дела. Ведь с Шойгу и Герасимовым у Пригожина отношения гораздо хуже.

Там сейчас небольшие группы, кланы. А Суровикин и Пригожин – представители одного клана,

– прокомментировал политолог.

Риторика Пригожин меняется со скоростью света