Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он обратил внимание, что Пригожин в последнее время повторяет действия российского диктатора.

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Хорошие новости для украинцев

Шейтельман напомнил видео, на котором Пригожин обвиняет минобороны о снарядном голоде на фоне убитых вагнеровцев.

Это перекликается с новогодним поздравлением Путина, которое он сделал, стоя рядом с военными. С Путиным живые военные, а с Пригожиным – неживые. Так же перекликается сегодняшнее видео Пригожина с выступлением кремлевского диктатора на параде, где он говорил о больших победах,

– подчеркнул политтехнолог.

В то же время, Пригожин разгоняет "зраду": мол, его кинули со снарядами – минобороны России ему так и не передали их. Он пригрозил, что через 2 дня выведет ЧВК "Вагнер" из Бахмута. А также подтвердил, что ВСУ наступает и запугал россиян тем, что "украинцы возьмут Ростов".

"Это хорошие новости для украинцев, учитывая то, о чем говорит Пригожин", - уверен Шейтельман.

Тревожные настроения на российском телевидении

Шейтельман рассказал, что слова "повара Путина" созвучны с тревожными настроениями, царящими среди российских пропагандистов.

На российском государственном телеканале рассказывают о том, что сегодня ночью украинская армия пыталась форсировать Днепр в Запорожской области, а также наступала в Бахмуте и Авдеевке, и россияне с трудом отбились. Они докладывают, об украинском наступлении,

– подчеркнул собеседник.

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Гауляйтеры заранее отчитываются

Россияне с огромной тревогой ожидают контрнаступления ВСУ. В частности, гауляйтеры оккупированных территорий заявили, что оно начнется в течение нескольких дней. И сейчас вывозят оттуда оккупационные администрации, семьи, все награбленное, отступая от линии фронта.

Гауляйтеры заранее отчитываются, чтобы потом их не наказали. Все это похоже на правду. И контрнаступление уже началось, но оно еще не перешло в сухопутную стадию. Пока еще происходит воздушное наступление, и украинские силы бомбят врага,

– отметил он.

Михаил Шейтельман предположил, что неизвестно, каков будет исход украинского наступления, но россияне уже напуганы до смерти.

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