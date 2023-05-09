Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он обратил внимание, что Пригожин в последнее время повторяет действия российского диктатора.
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Хорошие новости для украинцев
Шейтельман напомнил видео, на котором Пригожин обвиняет минобороны о снарядном голоде на фоне убитых вагнеровцев.
Это перекликается с новогодним поздравлением Путина, которое он сделал, стоя рядом с военными. С Путиным живые военные, а с Пригожиным – неживые. Так же перекликается сегодняшнее видео Пригожина с выступлением кремлевского диктатора на параде, где он говорил о больших победах,
– подчеркнул политтехнолог.
В то же время, Пригожин разгоняет "зраду": мол, его кинули со снарядами – минобороны России ему так и не передали их. Он пригрозил, что через 2 дня выведет ЧВК "Вагнер" из Бахмута. А также подтвердил, что ВСУ наступает и запугал россиян тем, что "украинцы возьмут Ростов".
"Это хорошие новости для украинцев, учитывая то, о чем говорит Пригожин", - уверен Шейтельман.
Тревожные настроения на российском телевидении
Шейтельман рассказал, что слова "повара Путина" созвучны с тревожными настроениями, царящими среди российских пропагандистов.
На российском государственном телеканале рассказывают о том, что сегодня ночью украинская армия пыталась форсировать Днепр в Запорожской области, а также наступала в Бахмуте и Авдеевке, и россияне с трудом отбились. Они докладывают, об украинском наступлении,
– подчеркнул собеседник.
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Гауляйтеры заранее отчитываются
Россияне с огромной тревогой ожидают контрнаступления ВСУ. В частности, гауляйтеры оккупированных территорий заявили, что оно начнется в течение нескольких дней. И сейчас вывозят оттуда оккупационные администрации, семьи, все награбленное, отступая от линии фронта.
Гауляйтеры заранее отчитываются, чтобы потом их не наказали. Все это похоже на правду. И контрнаступление уже началось, но оно еще не перешло в сухопутную стадию. Пока еще происходит воздушное наступление, и украинские силы бомбят врага,
– отметил он.
Михаил Шейтельман предположил, что неизвестно, каков будет исход украинского наступления, но россияне уже напуганы до смерти.
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Хроника заявлений Евгения Пригожина
- Владелец ЧВК "Вагнер" опубликовал видео, на котором он стоит рядом с большим количеством убитых вагнеровцев. Пригожин обвиняет в их смерти российское военное руководство, которое не дает ему снаряды. Вскоре Пригожин поставил минобороны ультиматум, что из-за отсутствия снарядов ЧВК "Вагнер" до 10 мая покинет Бахмут.
- Не остался в стороне от громких заявлений "повара Путина" и Рамзан Кадыров, который вызвался прислать своих бойцов в Бахмут на "замену" вагнеровцам. Пригожин подхватил эту идею и заявил о передаче позиций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте кадыровцам.
- Однако 7 мая он резко сменил риторику и сообщил, что вагнеровцы получили боевое распоряжение, в котором им минобороны пообещало предоставить боеприпасы. Также, по его словам, ЧВК "Вагнер" дали "карт-бланш" на любые действия в Бахмуте. А еще приставили куратора от военного руководства – генерала армии Сергея Суровикина.
- Но через два дня Пригожина снова переклинило и он заговорил о том, что минобороны так и не предоставило ему снаряды. Однако вагнеровцы еще на несколько дней останутся в Бахмуте. По его словам, минобороны угрожает считать уход ЧВК "Вагнер" из города государственной изменой.