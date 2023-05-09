Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він звернув увагу, що Пригожин останнім часом повторює дії російського диктатора.

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Хороші новини для українців

Шейтельман нагадав відео, на якому Пригожин звинувачує міноборони у снарядному голоді на тлі вбитих вагнерівців.

Це перекликається з новорічним привітанням Путіна, яке він робив, стоячи поряд з військовими. З Путіним живі військові, а з Пригожиним – неживі. Так само перекликається сьогоднішнє відео Пригожина з виступом кремлівського диктатора на параді, де він говорив про великі перемоги,

– підкреслив політтехнолог.

Водночас Пригожин розганяє зраду: мовляв, його кинули зі снарядами – міноборони Росії йому так і не передали їх. Він пригрозив, що через 2 дні виведе ПВК "Вагнер" з Бахмута. А також підтвердив, що ВСУ наступає і залякав росіян тим, що "українці візьмуть Ростов".

"Це хороші новини для українців з огляду на те, про що говорить Пригожин", – впевнений Шейтельман.

Тривожні настрої на російському телебаченні

Шейтельман розповів, що слова "кухара Путіна" співзвучні з тривожними настроями, що панують серед російських пропагандистів.

На російському державному телеканалі розповідають про те, що сьогодні вночі українська армія намагалась форсувати Дніпро в Запорізькій області, а також наступала в Бахмуті та Авдіївці і росіяни насилу відбились. Вони доповідають, про український наступ,

– наголосив співрозмовник.

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Гауляйтери заздалегідь звітують

Росіяни з величезною тривогою очікують контрнаступу ЗСУ. Зокрема гауляйтери окупованих територій заявили, що він розпочнеться протягом декількох днів. І зараз вивозяться звідти окупаційні адміністрації, сім'ї, все награбоване, відступаючи від лінії фронту.

Гауляйтери заздалегідь так звітують, щоб потім їх не покарали. Все це схоже на правду. І контрнаступ вже розпочався, але він ще не перейшов в сухопутну стадію. Поки ще триває повітряний наступ, і українські сили бомблять ворога,

– відзначив він.

Михайло Шейтельман припустив, що невідомо, який буде результат українського наступу, але росіяни вже налякані до смерті.

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