Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він звернув увагу, що Пригожин останнім часом повторює дії російського диктатора.
Важливо Путін умисно зіштовхнув міноборони з Пригожиним: для чого це диктатору, пояснив Washington Post
Хороші новини для українців
Шейтельман нагадав відео, на якому Пригожин звинувачує міноборони у снарядному голоді на тлі вбитих вагнерівців.
Це перекликається з новорічним привітанням Путіна, яке він робив, стоячи поряд з військовими. З Путіним живі військові, а з Пригожиним – неживі. Так само перекликається сьогоднішнє відео Пригожина з виступом кремлівського диктатора на параді, де він говорив про великі перемоги,
– підкреслив політтехнолог.
Водночас Пригожин розганяє зраду: мовляв, його кинули зі снарядами – міноборони Росії йому так і не передали їх. Він пригрозив, що через 2 дні виведе ПВК "Вагнер" з Бахмута. А також підтвердив, що ВСУ наступає і залякав росіян тим, що "українці візьмуть Ростов".
"Це хороші новини для українців з огляду на те, про що говорить Пригожин", – впевнений Шейтельман.
Тривожні настрої на російському телебаченні
Шейтельман розповів, що слова "кухара Путіна" співзвучні з тривожними настроями, що панують серед російських пропагандистів.
На російському державному телеканалі розповідають про те, що сьогодні вночі українська армія намагалась форсувати Дніпро в Запорізькій області, а також наступала в Бахмуті та Авдіївці і росіяни насилу відбились. Вони доповідають, про український наступ,
– наголосив співрозмовник.
Михайло Шейтельман пояснив причину панічних настроїв росіян: дивіться відео
Гауляйтери заздалегідь звітують
Росіяни з величезною тривогою очікують контрнаступу ЗСУ. Зокрема гауляйтери окупованих територій заявили, що він розпочнеться протягом декількох днів. І зараз вивозяться звідти окупаційні адміністрації, сім'ї, все награбоване, відступаючи від лінії фронту.
Гауляйтери заздалегідь так звітують, щоб потім їх не покарали. Все це схоже на правду. І контрнаступ вже розпочався, але він ще не перейшов в сухопутну стадію. Поки ще триває повітряний наступ, і українські сили бомблять ворога,
– відзначив він.
Михайло Шейтельман припустив, що невідомо, який буде результат українського наступу, але росіяни вже налякані до смерті.
До теми Це аж ніяк не про війну, – Подоляк про публічну сварку Пригожина та міноборони Росії
Хроніка заяв Євгенія Пригожина
- Власник ПВК "Вагнер" опублікував відео, на якому він стоїть поруч з великою кількістю вбитих вагнерівців. Пригожин звинувачує в їхній смерті російське військове керівництво, яке не надає йому снаряди. Невдовзі Пригожин поставив міноборони ультиматум, що через відсутність снарядів, ПВК "Вагнер" до 10 травня залишить вийде з Бахмута.
- Не залишився в стороні від гучних заяв "кухаря Путіна" й Рамзан Кадиров, який визвався прислати своїх бійців у Бахмут на "заміну" вагнерівцям. Пригожин підхопив цю ідею, і заявив про передачу позицій ПВК "Вагнер" в Бахмуті кадировцям.
- Однак 7 травня він різко змінив риторику і повідомив, що вагнерівці отримали бойове розпорядження, у якому їм міноборони пообіцяло надати боєприпаси. Також, за його словами ПВК "Вагнер" дали "карт-бланш" на будь-які дії в Бахмуті. А ще приставили куратора від військового керівництва – генерала армії Сергія Суровікіна.
- Але за два дні Пригожина знову перемкнуло і він заговорив про те, що міноборони так і не надало йому снарядів. Однак вагнерівці ще на кілька днів залишаться в Бахмуті. За його словами, міноборони погрожує вважати відхід ПВК "Вагнер" з міста державною зрадою.