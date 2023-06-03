Його 24 Каналу прокоментував російський опозиційний політик, журналіст, громадський діяч В'ячеслав Мальцев. Він пояснив чи контролює Путін усі ці події.

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Невже Путіна списали

Від самого початку Владімір Путін не контролював "увесь цей хаос", вважає Мальцев. Та й Пригожин, за його словами, відноситься до категорії людей "вершник без голови": куди скакатиме і кого рубатиме не відомо. Ба більше – вагнерівець не вміє планувати на майбутнє і вважає це своєю стратегією.

Це спрацювало проти Пригожина. Він дружив з Кадировим, вони обіймалися, той братом його називав. Але Кадиров – керована людина. Йому сказали з адміністрації президента обійматися з Шойгу. Пригожину це не сподобалося. Кадиров міг промовчати, але не зробив цього і почався "заміс". І вже, не залежно від Пригожина чи Кадирова, люди діляться на справжні полки,

– пояснив заплутані процеси опозиційний політик.

Він додав, що Кадиров настільки керований Кремлем, що просто не може не виконати їхню команду. Це як пропозиція від якої неможливо відмовитися. Головне – такий розкол між злочинцями та їхніми угрупуваннями тільки на користь.

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Чому це вигідно

Пригожин та Кадиров вже опинилися в різних окопах і це факт. За словами Мальцева, з такими "друзями" як Пригожин і ворогів не треба. Бо він руйнує і приймає абсолютно радикальні рішення.

"Реальних боїв поки нема, але вони будуть. Коли в Росії почнеться громадянська війна факт того, що Пригожин і Кадиров опинилися в різних окопах буде тільки нам на користь", – багатозначно резюмував Мальцев.

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