Об этом в эфире 24 Канала сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он объяснил стычку между Пригожиным и Кадыровым.

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Кадыров бережет своих

Кадырову крайне важно сохранить свою немногочисленную армию, поскольку она является гарантом его жизни. По словам Яковенко, почти половина людей в Чечне, а также многие из эмиграции мечтают свести счеты с Кадыровым.

"Вот эти люди (бойцы – 24 Канал) – гарант. Несмотря на то, что формально относятся к Росгвардии, подчиняются они ему лично", – отметил он.

Игорь Яковенко о стычке Кадырова и Пригожина: смотреть видео

Кадыров vs Пригожин

Яковенко напомнил, некоторое время Кадыров и Пригожин шли бок о бок, когда вместе критиковали Шойгу и Герасимова. Впрочем, в определенный момент с Кадыровым поговорил Путин и приказал успокоить "друга Женю".

"Это он и сделал, правда, не очень членораздельно, но, мол, есть один создатель – Путин и будем умирать мы за Путина. Имей в виду, друг Женя", – объяснил оппозиционный журналист.

Он подчеркнул, что Пригожин проглотил публичную пощечину от Кадырова, несмотря на свой вспыльчивый характер.

Со стороны Пригожин, который за словом в карман не лезет, в данном случае ничего не сказал – съел. Ему дали публичную пощечину, он стерпел ее от Кадырова. Я думаю, что Кадыров не позволит уйти Пригожину с поля боя. А тот уж очень хочет уйти и сохранить некоторую часть наемников. Он хочет уехать в Африку, там скоро будет свое перераспределение. Но пока его никто не пускает,

– резюмировал Игорь Яковенко.

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