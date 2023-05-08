Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. Он отметил, что Пригожин своими заявлениями пытается заработать политические баллы для будущего политического проекта.
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Пригожин хочет пойти в политику
Лесной рассказал, что Пригожин в очередной раз "переломил через колено" российское министерство обороны. Согласно их сообщению, он все же получит необходимые ему боеприпасы и продолжит боевые действия в Бахмуте. Это свидетельствует о тактической победе Пригожина, которая, похоже, разозлила российских генералов и ФСБ.
"Они считают, что зек не может управлять ситуацией, а он еще и получает дополнительные боеприпасы. Думаю, что эта победа обойдется ему еще большим количеством смертей вагнеровцев – российские генералы найдут возможность увеличить их смертность. И если его истерики не дадут положительный результат, то свой ход сделают Шойгу и Герасимов", – отметил Лесной.
Олег Лесник о последних заявлениях Пригожина: смотреть видео
По его словам, Пригожин стремится пойти в политику. Он поверил, что пойдя на конфликт с министерством обороны, наберет политические баллы, создав условно правую силу – так называемую партию "ястребов".
Кадыров ищет союзника
Лесной считает, что Кадыров ведет себя как лицо, "торгующее телом". То он при Путине, то при Пригожине. Кадыров может набрать политический вес только в тандеме с кем-то, но пока он не является самостоятельной фигурой в российской политике.
Их политические карьеры будут развиваться до тех пор, пока это будет разрешать Путин. Как только он почувствует угрозу, то Пригожин перестанет существовать. Пока существующее положение вещей устраивает Путина,
– подчеркнул политолог.
Скандальные заявления Пригожина: главное
- Недавно главарь боевиков ЧВК "Вагнера" опубликовал видео на фоне погибших наемников, участвовавших в штурме Бахмута. На видео он в грубой форме обратился к Шойгу и Герасимову (начальник штаба ВС России – 24 Канал) с требованием предоставить его наемникам боеприпасы.
- Из-за так называемого "снарядный голода ", по его словам, вагнеровцы несут большие потери.
- В Институте изучения войны считают, что Пригожин совместно с Кадыровым шантажировали российское минобороны, чтобы получить больше боеприпасов.