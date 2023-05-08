Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. Він зазначив, що Пригожин своїми заявами намагається заробити політичні бали для майбутнього політичного проєкту.
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Пригожин хоче піти в політику
Лісний розповів, що Пригожин вкотре "переломив через коліно" російське міністерство оборони. Згідно з їхнім повідомленням, він все ж отримає необхідні йому боєприпаси та продовжить бойові дії у Бахмуті. Це свідчить про тактичну перемогу Пригожина, яка, схоже, розлютила російських генералів та ФСБ.
"Вони вважають, що зек не може керувати ситуацією, а він ще й отримує додаткові боєприпаси. Думаю, що ця перемога обійдеться йому ще більшою кількістю смертей вагнерівців – російські генерали найдуть можливість збільшити їхню смертність. І коли його істерики не дадуть позитивного результату, то свій хід зроблять Шойгу та Гєрасімов", – зазначив Лісний.
Олег Лісник про останні заяви Пригожина: дивитись відео
За його словами, Пригожин прагне податись в політику. Він повірив, що пішовши на конфлікт з міністерством оборони, набере політичні бали, створивши умовно праву силу – так звану партію "яструбів".
Кадиров шукає союзника
Лісний вважає, що Кадиров поводиться, як особа, яка "торгує тілом". То він за Путіна, то за Пригожина. Кадиров може набрати політичну вагу лише в тандемі з кимось, але наразі він не є самостійною фігурою у російській політиці.
Їхні політичні кар’єри будуть розвиватись до того часу, поки це буде дозволяти Путін. Як тільки він відчує загрозу, то Пригожин перестане існувати. Поки, наявний стан речей влаштовує Путіна,
– наголосив політолог.
Скандальні заяви Пригожина: головне
- Нещодавно ватажок бойовиків ПВК "Вагнера" опублікував відео на фоні загиблих найманців, які брали участь у штурмі Бахмута. На відео він у грубій формі звернувся до Шойгу та Герасімова (начальник штабу ЗС Росії – 24 Канал) з вимогою надати його найманцям боєприпаси.
- Через так званий "снарядний голод", за його словами, вагнерівці зазнають великих втрат.
- В Інституті вивчення війни вважають, що Пригожин спільно з Кадировим шантажували російське міноборони, щоб отримати більше боєприпасів.