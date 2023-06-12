Экссотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Канала, что удивлен действиями Шойгу, который ждал 15 месяцев войны, чтобы наконец решить вопрос с воюющими в Украине добровольцами.

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Полный бардак

Он подчеркнул, что в соответствии с российским законодательством в стране-агрессоре не может существовать никаких частных военных компаний. Ведь в уголовном кодексе России существует прямой запрет на их существование, это "уголовное преступление и наказывается 359 статьей Уголовного кодекса: 7 лет за создание такого формирования и 8 лет за участие в нем.

Поэтому Пригожин сам себе "наговорил" уже на 15 лет, а также всем его вагнеровцам. ПВК Пригожина с точки зрения российского законодательства является настоящей бандой – незаконное военное формирование,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Такова ситуация, когда Пригожин со своим ППК "Вагнера" совершил полный беспорядок на фронте, не могла уже дольше продолжаться. Поэтому в прошлом году госдума России приняла закон о воинской обязанности и, в частности, закон о "добровольческих формированиях", которые должны были войти в состав вооруженных сил страны-агрессорки.

И наконец до Шойга дошло, что минобороны должно подписать контракты с бойцами созданных согласно этому закону "добровольческими отрядами".

"Куда смотрела главная военная прокуратура, ФСБ, Владимир Путин, потому что был полный бардак с этими ПИК. Однако может и хорошо, что он был, иначе, россияне, возможно, воевали немного эффективнее", – предположил Жирнов.

Сергей Жирнов прокомментировал нежелание Пригожина подчиняться Шойгу: смотрите видео

Это внутриполитическая война в России

Теперь, когда Пригожин отказывается подписывать контракт по минобороны, против него должно быть возбуждено уголовное дело о создании и участии в незаконном военном формировании. Соответственно всех вагнеровцев должны вернуть за решетку, откуда ее взяли. Да и еще вместе с их предводителем Пригожиным, отсидевшим почти 10 лет.

"Однако надо понимать, что это еще и внутриполитическая война в России. Ведь Пригожин имеет политические амбиции и ведет себя соответственно. Но предсказать, чем это закончится невозможно. В России бардак, а Путин ничего не контролирует - сидит в бункере и молчит. А нам остается за всеми этими разборками наблюдать", – заметил Сергей Жирнов.

Обратите внимание! Очередной конфликт Шойгу и Пригожина прокомментировал террорист Игорь Гиркин. Он выступил против того, что ППК "Вагнера" присоединились к русской армии. По его мнению, это наемникам не место на фронте, и они могут воевать только за границей. Однако он считает, что если этого не сделать, можно спровоцировать вскоре смуту.

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