Именно Мариуполь украинские военные героически оборонялись в первой половине 2022 года. Исполняющий обязанности командира "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич рассказал о значении города в интервью 24 Канала.
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Хотят ли азовцы освободить Мариуполь
Ни сегодня, ни вчера, ни завтра нет какого-нибудь сакрального значения. Может, кто-то хочет освободить именно Мариуполь. Я хочу освободить Симферополь (Богдан Кротевич родом из этого города, – 24 Канал). Это собственные желания каждого бойца,
– заверил исполняющий обязанности командира бригады.
Он объяснил, что в целом бойцам "Азова" абсолютно родные каждый сантиметр украинской земли. То есть они готовы освобождать те или иные населенные пункты, которые определит командование.
"Тавр" также пояснил, что в настоящее время продолжается доукомплектация новой бригады, созданной на базе легендарного подразделения. Хотя "Азов" благодаря своей узнаваемости имел преимущества над другими бригадами Гвардии наступления, но подразделение до сих пор недостаточно доукомплектовано на 100%.
"Я считаю, что больше людей должны идти служить. Ведь больше половины – это не 100% в комплектации бригады. Нам нужно 100%", – сказал исполняющий обязанности командира "Азова".
Командиры "Азова" вернулись из Турции
- 8 июля Владимир Зеленский заявил, что командиры "Азовстали" возвращаются из Турции домой. В Украину вернулись Денис "Редис" Прокопенко – командир "Азова", Святослав "Калина" Пономарь – его заместитель, Сергей "Волина" Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Олег "Алис" Хоменко – старший офицер "Азова" Денис Шлега – полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады оперативного назначения.
- Впоследствии в Офисе Президента Украины отметили, что бойцов вернули в Украину как только появилась такая возможность и согласие Реджепа Эрдогана. В то же время, Украина не знает, знали ли об этом решении в России.
- Следует добавить, что посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что Украине не выдвигали никаких условий на возвращение командиров. Ведь Анкара была заинтересована в этом и получила возможность усилить свои позиции на международной арене.