Именно Мариуполь украинские военные героически оборонялись в первой половине 2022 года. Исполняющий обязанности командира "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич рассказал о значении города в интервью 24 Канала.

Смотрите также Повышение боеспособности всей Украины: что значит возвращение командиров обороны Мариуполя

Хотят ли азовцы освободить Мариуполь

Ни сегодня, ни вчера, ни завтра нет какого-нибудь сакрального значения. Может, кто-то хочет освободить именно Мариуполь. Я хочу освободить Симферополь (Богдан Кротевич родом из этого города, – 24 Канал). Это собственные желания каждого бойца,

– заверил исполняющий обязанности командира бригады.

Он объяснил, что в целом бойцам "Азова" абсолютно родные каждый сантиметр украинской земли. То есть они готовы освобождать те или иные населенные пункты, которые определит командование.

"Тавр" также пояснил, что в настоящее время продолжается доукомплектация новой бригады, созданной на базе легендарного подразделения. Хотя "Азов" благодаря своей узнаваемости имел преимущества над другими бригадами Гвардии наступления, но подразделение до сих пор недостаточно доукомплектовано на 100%.

"Я считаю, что больше людей должны идти служить. Ведь больше половины – это не 100% в комплектации бригады. Нам нужно 100%", – сказал исполняющий обязанности командира "Азова".

Командиры "Азова" вернулись из Турции