На встрече с журналистами руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что ему неизвестно, знали ли в России о решении вернуть командиров "Азовстали" в Украину.

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Как часто Украина выходила на связь с командирами

Ермак сказал, что командиров "Азовстали" вернули домой сразу, как только это стало возможным.

Мы каждую неделю разговаривали с нашими ребятами. Это произошло именно тогда, когда возникла такая возможность и когда Эрдоган смог согласовать их возвращение,

– сказал Ермак.

Он добавил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могли бы повлиять на дальнейший обмен пленными между Украиной и Россией, в том числе и из-за возвращения наших командиров из Турции.

Возвращение командиров "Азовстали" в Украину: как это было