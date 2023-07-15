На зустрічі з журналістами керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що йому невідомо, чи знали в Росії про рішення повернути командирів "Азовсталі" в Україну.
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Як часто Україна виходила на зв'язок з командирами
Єрмак сказав, що командирів "Азовсталі" повернули додому одразу, коли це стало можливо.
Ми щотижня розмовляли з нашими хлопцями. Це сталося саме тоді, коли виникла така можливість і коли Ердоган зміг погодити їхнє повернення,
– сказав Єрмак.
Він додав, що не бачить на сьогодні загроз, які б могли вплинути на подальший обмін полоненими між Україною та Росією, зокрема і через повернення наших командирів з Туреччини.
Повернення командирів "Азовсталі" в Україну: як це було
- 8 липня після візиту до Стамбула Зеленський повідомив про те, що командири "Азовсталі" повертаються до України з Туреччини. Захисники прибули у Львів та поспілкувалися з журналістами, давши зрозуміти, що "скажуть своє слово в бою".
- Їхнє повернення викликало сильну істерику серед росіян. Вони розраховували на те, що командири "Азовсталі" залишатимуться в Туреччині до завершення війни.
- Ердоган розповів, що він віддав оборонців "Азовсталі" лише через те, що про це попросив Володимир Зеленський. Він також заявив, що передача українських командирів нібито не вплинула на його відносини з Росією. Мовляв, спершу російська сторона обурилася, але згодом це "перейшло в позитив".
- При цьому в країні-агресорці ця подія спричинила шквал критики на адресу Кремля. Російські "військкори" критикують свою владу за те, що ті взагалі обміняли азовців.