На зустрічі з журналістами керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що йому невідомо, чи знали в Росії про рішення повернути командирів "Азовсталі" в Україну.

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Єрмак сказав, що командирів "Азовсталі" повернули додому одразу, коли це стало можливо.

Ми щотижня розмовляли з нашими хлопцями. Це сталося саме тоді, коли виникла така можливість і коли Ердоган зміг погодити їхнє повернення,

– сказав Єрмак.

Він додав, що не бачить на сьогодні загроз, які б могли вплинути на подальший обмін полоненими між Україною та Росією, зокрема і через повернення наших командирів з Туреччини.

Повернення командирів "Азовсталі" в Україну: як це було