Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. За його словами, кожен маріуполець неймовірно радіє за наших бійців, які нарешті повернулися додому.

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Росіяни не можуть заспокоїтись

Україна з щемом та радістю спостерігала за поверненням додому військовополонених "азовців" з Туреччини. За домовленостями, вони мали б залишатись там до закінчення бойових дій. Тому новина стала приємною несподіванкою для всіх українців. Звістка була особливою й для Маріуполя.

Всі маріупольці і в евакуації, і в окупації вважають, що наші командири мають першими зайти в Маріуполь однозначно. Це має бути показово. Вони його відстояли від окупації, наскільки це було можливо, і тепер мають повернутися,

– зазначив Петро Андрющенко.

Натомість росіян це ошелешило. Вони, здається, пройшли усі стадії горя і знову повернутись до заперечення.

"Це було прекрасно. Таке враження, що посеред Маріуполя скинули атомну бомбу: для росіян і "почекунів" – це було щось. Воно не затихло, досі палає. Для українців це дуже чутлива тема, а Путіну знову по лиці поводили тим, чого не можна назвати", – наголосив Андрющенко.

За останній час нічого окупантів так сильно не вражало, як повернення командирів "Азову" додому. Фейки про смерть то Валерія Залужного, то Кирила Буданова, а потім їхнє "повернення" і поруч не стояли за психологічним впливом на росіян.

Ще більше в Росії "палало" від візиту командирів та Володимира Зеленського у Львові, мовляв, як це туди нічого не прилетіло.

Петро Андрющенко про реакцію маріупольців та росіян на повернення "азовців": дивитись відео

Командири "Азову" вдома: що відомо