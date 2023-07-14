Об этом 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. По его словам, каждый мариуполец невероятно радуется за наших бойцов, которые наконец-то вернулись домой.

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Россияне не могут успокоиться

Украина с радостью наблюдала за возвращением домой военнопленных "азовцев" из Турции. По договоренностям, они должны оставаться там до окончания боевых действий. Потому новость стала приятной неожиданностью для всех украинцев. Весть была особенной и для Мариуполя.

Все мариупольцы и в эвакуации, и в оккупации считают, что наши командиры должны первыми зайти в Мариуполь однозначно. Это должно быть показательно. Они его отстояли от оккупации, насколько это было возможно, и теперь должны вернуться,

– отметил Петр Андрющенко.

В то же время россиян это ошарашило. Они, кажется, прошли все стадии горя и снова вернуться к возражению.

"Это было прекрасно. Такое впечатление, что посреди Мариуполя сбросили атомную бомбу: для россиян и "подопечных" – это было что-то. Оно не затихло, до сих пор пылает. Для украинцев это очень чувствительная тема, а Путину снова по лицу вели тем, чего не можно назвать", – подчеркнул Андрющенко.

За последнее время ничего оккупантов так сильно не поражало, как возвращение командиров "Азова" домой. Фейки о смерти то Валерия Залужного, то Кирилла Буданова, а затем их возвращение и рядом не стояли за психологическим влиянием на россиян.

Еще больше в России "горело" от визита командиров и Владимира Зеленского во Львове, мол, как это туда ничего не прилетело.

Петр Андрющенко о реакции мариупольцев и россиян на возвращение "азовцев": смотреть видео

Командиры "Азова" на дому: что известно