Во временно оккупированном Бердянске вспыхнул пожар. Вероятно, огонь охватил одно из предприятий, где дислоцировалась вражеская техника.

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На месте виден черный дым

Как отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров, если на оккупированных территориях "валит" черный дым, то горит что-то вражеское.

Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне видели, как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику,

– поделился он деталями.

Местные телеграм-каналы пишут, что пожар разгорелся в микрорайоне Колония. Там расположены старые помещения завода Дормаш, а также шиномонтаж и автомойка.

Во временно оккупированном Бердянске вспыхнул пожар: смотрите видео

Ад на Мелитопольском направлении

В эфире телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что последние дни были "сверхадскими" для врага именно на Мелитопольском направлении. В частности, вечером 26 августа детонировал склад боеприпасов.

Он подчеркнул, что после освобождения Работино в Токмаке ликвидация врага происходит каждый час.

"За последние два дня по меньшей мере 5 раз что-то взрывалось в Токмаке и несколько раз взрывалось в пригороде Мелитополя, а именно на Токмакском направлении", – сказал он.

По его словам, это закончилось тем, что вчера детонировали склады боеприпасов, которые враг обустроил между Токмаком и Молочанском.

Также Федоров подчеркнул, что сопротивление продолжается, и даже после полутора лет войны в оккупированном Бердянске "откуда-то появилось" несколько украинских флагов.

На Мелитопольском направлении оккупантам неспокойно