Во временно оккупированном Бердянске вспыхнул пожар. Вероятно, огонь охватил одно из предприятий, где дислоцировалась вражеская техника.
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На месте виден черный дым
Как отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров, если на оккупированных территориях "валит" черный дым, то горит что-то вражеское.
Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне видели, как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику,
– поделился он деталями.
Местные телеграм-каналы пишут, что пожар разгорелся в микрорайоне Колония. Там расположены старые помещения завода Дормаш, а также шиномонтаж и автомойка.
Во временно оккупированном Бердянске вспыхнул пожар: смотрите видео
Ад на Мелитопольском направлении
В эфире телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что последние дни были "сверхадскими" для врага именно на Мелитопольском направлении. В частности, вечером 26 августа детонировал склад боеприпасов.
Он подчеркнул, что после освобождения Работино в Токмаке ликвидация врага происходит каждый час.
"За последние два дня по меньшей мере 5 раз что-то взрывалось в Токмаке и несколько раз взрывалось в пригороде Мелитополя, а именно на Токмакском направлении", – сказал он.
По его словам, это закончилось тем, что вчера детонировали склады боеприпасов, которые враг обустроил между Токмаком и Молочанском.
Также Федоров подчеркнул, что сопротивление продолжается, и даже после полутора лет войны в оккупированном Бердянске "откуда-то появилось" несколько украинских флагов.
На Мелитопольском направлении оккупантам неспокойно
- В понедельник, 21 августа, вечером, а перед тем днем, в районе военного городка оккупантов в Бердянске прогремели взрывы. Как отметил Иван Федоров, у захватчиков в целом этот день выдался каким-то неудачным: сначала "хлопок" был днем в Бердянске, а затем – вечером. И самое главное, оба раза в одном и том же месте.
- Во временно оккупированном Бердянске партизаны нашли склад военной техники россиян. Они обнародовали соответствующие фотографии. Среди найденной техники несколько танков в маскировочных сетках.
- Между кадыровцами и осетинцами произошла перестрелка во временно оккупированной Михайловке в Запорожье. После того враг в течение долгого времени вывозил "двухсотых". Россияне привезли очередную партию "трехсотых" в больницу скорой помощи во временно оккупированном Мелитополе. Оккупанты выгружали своих раненых бойцов через черный вход, ведь скрывают свои потери.