В понедельник, 21 августа, вечером, а вперед тем днем, в районе военного городка оккупантов в Бердянске прогремели взрывы. Об этом написал мэр города Мелитополя, расположенного неподалеку, Иван Федоров около 17:50.

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В течение дня в Бердянске – взрывы

Как отметил городской голова, у захватчиков в целом этот день выдался каким-то неудачным: сначала "хлопок" был днем в Бердянске, а затем – вечером. И самое главное, оба раза в одном и том же месте.

Недобрый день оккупантов Бердянска продолжается недобрым вечером. Что-то неладное происходит у россиян вблизи военного городка. Днем жители слышали взрыв. И вот теперь снова громкий взрыв в том же районе.

В то же время Федоров констатировал, что после первого "инцидента" россияне поспешили успокоить местных пропагандой о якобы уничтожении ракеты, которую до этого сбили с помощью ПВО. Поэтому, по их словам, было громко.

Кроме того, телеграм-каналы публикуют видео, на которых видны последствия этих взрывов. Смотреть на кадры без удовольствия – просто невозможно.

Дым в районе военного городка в оккупированном Бердянске: смотрите видео

Обратите внимание! Такой "хлопок" является очередным напоминанием российским военным, что спокойно жить на оккупированных территориях им никто не даст.

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