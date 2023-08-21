В понедельник, 21 августа, вечером, а вперед тем днем, в районе военного городка оккупантов в Бердянске прогремели взрывы. Об этом написал мэр города Мелитополя, расположенного неподалеку, Иван Федоров около 17:50.
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В течение дня в Бердянске – взрывы
Как отметил городской голова, у захватчиков в целом этот день выдался каким-то неудачным: сначала "хлопок" был днем в Бердянске, а затем – вечером. И самое главное, оба раза в одном и том же месте.
Недобрый день оккупантов Бердянска продолжается недобрым вечером. Что-то неладное происходит у россиян вблизи военного городка. Днем жители слышали взрыв. И вот теперь снова громкий взрыв в том же районе.
В то же время Федоров констатировал, что после первого "инцидента" россияне поспешили успокоить местных пропагандой о якобы уничтожении ракеты, которую до этого сбили с помощью ПВО. Поэтому, по их словам, было громко.
Кроме того, телеграм-каналы публикуют видео, на которых видны последствия этих взрывов. Смотреть на кадры без удовольствия – просто невозможно.
Дым в районе военного городка в оккупированном Бердянске: смотрите видео
ВСУ наступают на Запорожских направлениях
- Несомненно, что в обозримой перспективе вся территория нашего государства будет освобождена Вооруженными Силами. В частности, наши защитники активно наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях на Запорожье.
- Собственно, как пишут западные аналитики, украинские военные уже прошли через российское минное поле в регионе и вступили в бой с первой линией российской обороны.
- Также заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов констатировал, что благодаря обстрелам мостов на Юге со стороны ВСУ удалось усложнить логистику для врага.