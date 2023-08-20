Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, заметив, что оккупанты болезненно почувствовали удары и по Керченскому мосту, и по другим мостам на Юге Украины.
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Есть проблемы с логистикой
Как отметил Дудукалов, после серии ударов по мостам оккупанты были вынуждены поставлять военную технику, личный состав и боекомплект преимущественно из Мариупольского направления. Часть логистики они устроили морем через Бердянский порт.
Могу сказать, что точные удары по складам и путям сообщения прекрасно отработали. Оккупанты потратили много времени на передислокацию. Они до сих пор испытывают эту проблему,
– заметил Дудукалов.
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Некоторую технику, казармы и склады с боеприпасами оккупанты располагают рядом со зданиями, где живут гражданские. К сожалению, в таком случае невозможно попасть в эти объекты. Ведь пострадают мирные украинцы.
Взрывы в Бердянске: коротко
- В последние месяцы во временно оккупированном Бердянске регулярно происходят различные взрывы. Оккупанты не чувствуют себя там в безопасности.
- К примеру, дежурные взрывы прогремели возле Бердянска 17 августа. Местные сообщали о громких звуках возле Новопетровки. Известно, что расстояние от Новопетровки до Бердянска составляет более 14 километров. Там расположена курортная инфраструктура, которую оккупанты кое-где превратили в казармы.
- Недавно украинские партизаны продемонстрировали состав военной техники оккупантов. Они выложили фотографии.
- Кроме того, 13 августа прогремел мощный взрыв вблизи оккупированного Мелитополя. Мэр Иван Федоров предполагал, что там могли уничтожить тренировочную и военную базу оккупантов.