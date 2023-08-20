Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, заметив, что оккупанты болезненно почувствовали удары и по Керченскому мосту, и по другим мостам на Юге Украины.

Смотрите также Ахиллесова пятая российская логистика: почему так важно разрушить крымские мосты

Есть проблемы с логистикой

Как отметил Дудукалов, после серии ударов по мостам оккупанты были вынуждены поставлять военную технику, личный состав и боекомплект преимущественно из Мариупольского направления. Часть логистики они устроили морем через Бердянский порт.

Могу сказать, что точные удары по складам и путям сообщения прекрасно отработали. Оккупанты потратили много времени на передислокацию. Они до сих пор испытывают эту проблему,

– заметил Дудукалов.

Смотрите разговор с Виктором Дудукаловым на ютубе 24 Канала

Некоторую технику, казармы и склады с боеприпасами оккупанты располагают рядом со зданиями, где живут гражданские. К сожалению, в таком случае невозможно попасть в эти объекты. Ведь пострадают мирные украинцы.

Взрывы в Бердянске: коротко