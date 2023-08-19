Собственно, как неоднократно сообщали в Генштабе, украинская армия осуществляет контрнаступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время, со слов западных аналитиков понятно, сейчас – решающий момент, поскольку наши бойцы вступили в бой уже с первой линией обороны оккупантов.
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Успех украинских защитников
Как пишут в авторитетном международном издании CBS News, об успехах Вооруженных сил им на условиях анонимности рассказал официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Произошло это еще в четверг, 17 августа.
Украинские войска прошли через российское минное поле (на Запорожье – 24 Канал)... Сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны,
– говорится в материале.
Вместе с тем, как уверяют эксперты, освобождения крупных населенных пунктов будет непростой задачей для наших военных. Однако постепенный успех контрнаступления уже можно было отслеживать с начала лета.
Где враг пытается наступать
Как сообщалось в командовании украинской армии 19 августа, на фоне успехов ВСУ российские захватчики ведут безрезультатные наступательные операции на определенных восточных направлениях.
- На Купянском направлении враг хотел продвинуться в окрестностях Синьковки на Харьковщине;
- На Бахмутском направлении – восточнее Белой Горы и Торецкая, что в Донецкой области;
- На Авдеевском направлении – в окрестностях Новокалинового и, собственно, Авдеевки.
- На Марьинском направлении – в окрестностях Марьинки и Красногоровки.