Скандальная статья не соответствует действительности

В Институте изучения войны (ISW) отрицают информацию The Washington Post о том, что ВСУ не достигнут главной цели контрнаступления – Мелитополя, а подобные выводы назвали непонятными.

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В непроверенной оценке разведки говорится, что эффективные российские оборонные операции и плотные минные поля сдерживали украинский прогресс, и это будет продолжаться. Анонимные официальные лица США заявили, что украинские силы продвинутся в пределах нескольких километров от Мелитополя, но не далее,

– напомнили аналитики выводы противоречивой статьи.

ВСУ смогут перерезать сухопутные пути

В свою очередь, в Институте изучения войны отметили, что продвижение украинских войск в пределах нескольких километров от Мелитополя будет способствовать тому, что критически важные автомобильные и железнодорожные сообщения, на которые Россия полагается для поставок своих сил, попадут в зону действия украинских артиллерийских систем.

Это серьезно подорвет способность России продолжать их использование.

Также в ISW отметили, что освобождение Мелитополя не единственный способ, которым Украина может разорвать российский сухопутный мост. По мнению аналитиков, есть и другие варианты прерывания критически важных российских наземных коммуникаций вдоль северного побережья Азовского моря.

Оценку контрнаступления делать рано

В Институте изучения войны также подчеркнули, что пока преждевременно делать оценки успеха украинских контрнаступательных операций, которые все еще происходят на нескольких направлениях.

Там считают, что украинское контрнаступление будет длительным и будет охватывать нелинейную серию операций.

Украинское контрнаступление не является отдельным набором запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для больших значимых операций,

– добавляют аналитики.

Наступательные операции ВСУ значительно ухудшают оборону российских сил, провал линии российской обороны создает возможности для того, что любой украинский прорыв будет потенциально значим в оперативном плане.