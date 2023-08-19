Скандальна стаття не відповідає дійсності

В Інституті вивчення війни (ISW) заперечили інформацію The Washington Post про те, що ЗСУ не досягнуть головної мети контрнаступу – Мелітополя, а подібні висновки назвали незрозумілими.

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У неперевіреній оцінці розвідки йдеться, що ефективні російські оборонні операції та щільні мінні поля стримували український прогрес і це буде продовжуватись. Анонімні офіційні особи США заявили, що українські сили просунуться в межах кількох кілометрів від Мелітополя, але не далі,

– нагадали аналітики висновки суперечливої статті.

ЗСУ зможуть перерізати сухопутні шляхи

Своєю чергою в Інституті вивчення війни наголосили, що просування українських військ в межах кількох кілометрів від Мелітополя сприятиме тому, що критично важливі автомобільні та залізничні сполучення, на які Росія покладається для постачання своїх сил, потраплять у зону дії українських артилерійських систем.

Це серйозно підірве здатність Росії продовжувати їх використання.

Також в ISW зауважили, що звільнення Мелітополя є не єдиним способом, яким Україна може розірвати російський сухопутний міст. На думку аналітиків, є й інші варіанти переривання критично важливих російських наземних комунікацій уздовж північного узбережжя Азовського моря.

Оцінку контрнаступу робити рано

В Інституті вивчення війни також наголосили, що наразі передчасно робити оцінки щодо успіху українських контрнаступальних операцій, які все ще відбуваються на кількох напрямках.

Там вважають, що український контрнаступ буде тривалим і охоплюватиме нелінійну серію операцій.

Український контрнаступ не є окремим набором запланованих операцій, і поточні контрнаступальні операції, ймовірно, створюють більш сприятливі умови для більших значущих операцій,

– додають аналітики.

Наступальні операції ЗСУ значно погіршують оборону російських сил, провал лінії російської оборони створює можливості для того, щоб будь-який український прорив буде потенційно значущим в оперативному плані.