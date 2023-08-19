В субботу утром, 19 августа, в командовании украинской армии рассказали о ситуации на фронте по состоянию на данный момент. Вместе с тем 24 Канал показывает в этом материале, как выглядит карта боевых действий.

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Контрнаступление ВСУ

Как отмечают в Генштабе, украинская армия продолжает осуществлять контрнаступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской области.

Силы бороны закрепляют позиции и ведут контрбатарейный огонь,

– говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики из DeepState пишут, что в результате активных наступательных действий ВСУ есть успехи в районе поселка Работиного на Запорожье.

А на Бердянском направлении наши защитники имеют успехи в районе населенного пункта Урожайное, а именно – на юго-востоке от поселка.

Что происходит на Запорожских направлениях: смотрите на карте DeepState

Следует сказать, что за сутки Воздушные силы Украины нанесли 10 авиаударов по войскам России, вооружению оккупантов и их военной технике. Также был один авиаудар по зенитно-ракетной системе захватчиков.

В то же время украинские ракетно-артиллерийские войска поразили:

2 района, где враг сосредотачивает войска, вооружение и технику;

4 артиллерийские системы;

2 командные посты;

2 станции электронной связи.

Безрезультатные действия врага

В командовании ВСУ констатировали, что российские захватчики провели неудачное наступление на окраинах Синьковки в Харьковской области на Купянском направлении.

Где расположена Синьковка: ищите на карте от DeepState

Россияне также пробовали идти вперед на Бахмутском направлении, в частности на восток от Белой Горы и Торецка. А в районе Марьинки ВСУ сдерживали наступление оккупантов в окрестностях этого населенного пункта и Красногоровки.

Кроме того, непростая сейчас ситуация на Авдеевском направлении. Была попытка наступательных действий со стороны врага в окрестностях Новокалинового и, собственно, Авдеевки.

Где на Востоке оккупанты пытались наступать: смотрите на карте от DeepState

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Террор не прекращается

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 41 авиационный удар, а также совершил 74 атаки с помощью РСЗО по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

К сожалению, российские террористические атаки убили и ранили мирных жителей. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Собственно, от вражеских авиаударов пострадали населенные пункты на следующих направлениях:

Северский;

Слобожанский;

Купянский;

Лиманский;

Бахмутский;

Авдеевский;

Марьинский;

Шахтерский;

Запорожский;

Херсонский.

Вспомним напоследок, что по состоянию на 19 августа известно об около 257 010 российских солдат, погибших на войне против Украины с начала полномасштабного вторжения. Только за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 500 захватчиков.