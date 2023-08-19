У суботу вранці, 19 серпня, у командуванні української армії розповіли про ситуацію на фронті станом на цей час. Разом з тим 24 Канал показує в цьому матеріалі, який вигляд має карта бойових дій.

Дивіться також Вбивці мостів і кораблів: як українські надводні дрони "малюки" тримають у страху флотилію Росії

Контрнаступ ЗСУ

Як зазначають в Генштабі, українська армія продовжує здійснювати контрнаступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, що на Запоріжжі.

Сили оборони закріплюють позиції та ведуть контрбатарейний вогонь,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, аналітики з DeepState пишуть, що внаслідок активних наступальних дій ЗСУ є успіхи в районі селища Роботиного на Запоріжжі.

А на Бердянському напрямку наші захисники мають успіхи в районі населеного пункту Урожайне, а саме – на південному Сході від селища.

Що відбувається на Запорізьких напрямках: дивіться на карті від DeepState

Слід сказати, що протягом доби Повітряні сили України завдали 10 авіаударів по військах Росії, озброєнні окупантів та їхній військовій техніці. Також був один авіаудар по зенітно-ракетній системі загарбників.

Водночас українські ракетно-артилерійські війська уразили:

2 райони, де ворог зосереджує війська, озброєння та техніку;

4 артилерійські системи;

2 командних пости;

2 станції електронного зв'язку.

Безрезультатні дії ворога

У командуванні ЗСУ констатували, що російські загарбники провели невдалий наступ на околицях Синьківки, що в Харківській області на Куп'янському напрямку.

Де розташована Синьківка: шукайте на мапі від DeepState

Росіяни також пробували йти вперед на Бахмутському напрямку, зокрема на схід від Білої Гори та Торецька. А в районі Мар'їнки ЗСУ стримували наступ окупантів на околицях цього населеного пункту та Красногорівки.

Окрім того, непросто ситуація зараз на Авдіївському напрямку. Була спроба наступальних дій з боку ворога на околицях Новокалинового та, власне, Авдіївки.

Де на Сході окупанти пробували наступати: дивіться на карті від DeepState

Дивіться також Росія в обороні та зазнає величезних втрат, – генерал Міллі оцінив наступ ЗСУ

Терор не припиняється

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 41 авіаційний удар, а також здійснив 74 атаки за допомогою РСЗВ по позиціях українських військ та різних населених пунктах.

На жаль, російські терористичні атаки вбили та поранили мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Власне, від ворожих авіаударів постраждали населені пункти на таких напрямках:

Сіверський;

Слобожанський;

Куп'янський;

Лиманський;

Бахмутський;

Авдіївський;

Мар'їнський;

Шахтарський;

Запорізький;

Херсонський.

Згадаємо наостанок, що станом на 19 серпня відомо про близько 257 010 російських солдатів, які загинули на війні проти України від початку повномасштабного вторгнення. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 500 загарбників.