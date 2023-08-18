Генерал Марк Міллі заявив, що російські окупанти зазнали колосальних втрат. Їхній моральний стан, як і Росія загалом, – на дні.

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Міллі наголосив: росіяни – в обороні. Україна – бореться.

Я казав декілька місяців тому, що цей наступ буде довгим, кривавим, повільним. І це саме те, що це: довгий, кривавий і повільний, і це дуже, дуже важкий бій,

– наголосив Міллі.

Російські окупанти мають чимало проблем. Зокрема, з логістикою. Ворога стрімко "пакетизують". Станом на 18 серпня відомо, що на концерт до Кобзона відправили вже 256 510 окупантів.

Зауважте! Естонська розвідка вважає, що наразі триває війна на виснаження. Українські герої мають успіх на Запорізькому напрямку.

Українські герої атакують південніше Бахмута. По російських окупантах стріляють з артилерії. Окрім того, наразі намагаються пошкодити логістику ворога.

Українські герої йдуть вперед, звільняючи населені пункти. Російські загарбники не мають жодних шансів на тимчасово окупованих територіях України.