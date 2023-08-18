Військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму ютуб-каналі, що надалі Сили оборони України можуть прорвати лінію оборони ворога на чотирьох напрямках, передає 24 Канал.

До вашої уваги Вбиваємо клин в одну з найпотужніших ліній оборони: що відбувається поблизу Роботиного

"Ми мали доволі гарний успіх – особливо в районі Роботиного, Урожайного, Старомлинівки. І вже практично підійшли впритул до населеного пункту Завітне Бажання – там зав'язуються бої", – зазначив Жданов.

Олег Жданов про ситуацію на фронті: дивіться відео

Російські окупанти намагаються обладнати райони оборони, але українські артилеристи не дають їм цього зробити. Найімовірніше, Завітне Бажання не буде великою перепоною на шляху наших військ до Старомлинівки.

Де ЗСУ можуть прорвати лінію оборони

"Ми сформували чотири основних напрямки, де можемо прорвати оборону противника. Це Вугледар – Волноваха, Бердянський напрямок, Мелітопольський напрямок та Василівка", – перелічив Жданов.

Російські окупанти вже усвідомили ризики цього, а тому почали активно перегруповувати війська. Але українське командування уважно стежить за їхніми переміщеннями та цілком контролює ситуацію.

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